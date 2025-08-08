Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
SportasKrepšinis

Signalas Lietuvai: L. Markannenas prieš belgus sukratė beveik pusšimtį taškų

2025 m. rugpjūčio 8 d. 21:28
Lrytas.lt
Lietuvių varžovai Europos krepšinio čempionate – suomiai su savo žvaigžde Lauri Markkanenu surengė neįtikėtiną pasirodymą.
Daugiau nuotraukų (1)
Suomijos rinktinė kontrolinėje akistatoje net 105:62 (25:17, 28:17, 26:16, 26:12) sutriuškino Belgiją.
Nesustabdomas suomių gretose buvo „Utah Jazz“ komandos lyderis L.Markkanenas.
Puolėjas pelnė 48 taškus (10/11 dvit, 7/13 trit., 7/8 baud.) ir atkovojo 9 kamuolius.
Suomijos rinktinė Europos čempionate bus B grupės šeimininke, kuri priims Lietuvos, Vokietijos, Juodkalnijos, Didžiosios Britanijos ir Švedijos nacionalines komandas.
„Eurobasket 2025“ prasidės rugpjūčio 27 dieną.
 
Lauri MarkkanenasSuomijos vyrų krepšinio rinktinėLietuvos vyrų krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.