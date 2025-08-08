Signalas Lietuvai: L. Markannenas prieš belgus sukratė beveik pusšimtį taškų

Suomijos rinktinė kontrolinėje akistatoje net 105:62 (25:17, 28:17, 26:16, 26:12) sutriuškino Belgiją.
Nesustabdomas suomių gretose buvo „Utah Jazz“ komandos lyderis L.Markkanenas.
Puolėjas pelnė 48 taškus (10/11 dvit, 7/13 trit., 7/8 baud.) ir atkovojo 9 kamuolius.
Suomijos rinktinė Europos čempionate bus B grupės šeimininke, kuri priims Lietuvos, Vokietijos, Juodkalnijos, Didžiosios Britanijos ir Švedijos nacionalines komandas.
„Eurobasket 2025“ prasidės rugpjūčio 27 dieną.
Lauri Markkanen
