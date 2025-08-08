Sužinota, kiek kilogramų atsikratė slovėnas Luka Dončičius

Vasarą prenumeruok Lrytas PREMIUM vos už 12,99 € metams ir gauk bilietą į koncertą Taujėnų dvare dovanų
2025 m. rugpjūčio 8 d.
Pasaulinė krepšinio žvaigždė slovėnas Luka Dončičius šią vasarą gerokai pagerino savo fizinę formą – žaidėjas darė viską, kad atsikratytų antsvorio, dėl kurio buvo kritikuojamas „Dallas Mavericks“ ekipoje.
Pasibaigus „Los Angeles Lakers“ ekipos sezonui, L.Dončičius pradėjo asmeninių treniruočių projektą ir dabar į Slovėnijos nacionalinės komandos stovyklą atvyko gerokai lieknesnis.
Slovėnijos žiniasklaida skelbia, kad nuo 2024 m. NBA finalo L.Dončičius atsikratė maždaug 14 kilogramų. Didžiąją dalį kilogramų jis „numetė“ šią vasarą.
Vasarą Slovėnijos ir NBA žvaigždė pasirašė trejų metų sutartį su „Lakers“: 26-erių puolėjas gaus per tą laiką 165 milijonų JAV dolerių.
Jeigu L. Dončičius nuspręstų nepasinaudoti pliusu kontrakte, jis galėtų pasirašyti naują penkerių metų kontraktą, kurio vertė turėtų siekti 417 mln. JAV dolerių.
Su Slovėnijos rinktine Europos krepšinio čempionatui besiruošiantis L. Dončičius praėjusiame NBA sezone rinko po 28,2 taško, atkovojo 8,2 kamuolio ir atliko po 7,2 rezultatyvaus perdavimo.
