Sportas Krepšinis

Italija susitvarkė su čempionato rengėjais latviais

2025 m. rugpjūčio 9 d. 23:44
Italijos krepšinio rinktinė šeštadienį draugiškose rungtynėse namie 91:75 (27:25, 19:18, 23:20, 22:12) susitvarkė su latviais.
Prie pergalės 21 tašką pridėjo Simone Fontecchio, 16 – Giampaolo Ricci (4/6 trit.), 13 – Nicolo Melli, 12 – Matteo Spagnolo.
Latvijos rinktinei 14 taškų pelnė Kristeris Zorikas ir NBA žaidžiantis Kristapas Porzingis, 13 – Davis Bertanis (4/5 trit.), 12 – Rihardas Lomažas, 10 taškų pridėjo buvęs žalgirietis Rolandas Šmitas.
Latviai Europos čempionate žais namuose, kur susitiks su portugalais, estais, turkais, serbais, čekais.
Be to Rygoje vyks lemiami pirmenybių mačai dėl apdovanojimų. Italai Europos čempionatą pradės C grupėje, kurioje grumsis su varžybas organizuojančiu Kipru, Sakartvelu, Ispanija, Graikija bei Bosnija ir Hercegovina.
Kitą ketvirtadienį latviai kontroliniame mače namie susigrums su Lietuvos rinktine.
Latvijos vyrų krepšinio rinktinėItalijos krepšinio rinktinėEurobasket 2025

