JAV rinktinėje – du Lietuvoje žaidę krepšininkai

Nacionalinės ekipos marškinėlius užsivilks buvęs Vilniaus „Ryto“ gynėjas Speedy Smithas ir Kauno „Žalgiriui“ atstovavęs Tyleris Cavanaugh. Pastarasis Kaune žaidė 2021–2023 metais, o po to persikėlė į Turkiją.
Tuo tarpu S.Smithas Vilniuje žaidė 2020-2021 metų sezone.
Rinktinėje nėra nė vieno krepšininko, kurs šiuo metu žaistų NBA ar NBA G lygoje.
Didžioji dalis rinktinės narių šiuo metu rungtyniauja kituose žemynuose.
Vyriausiuoju ekipos treneriu paskirtas NBA patirties turintis ir daugelyje ekipų asistentu buvęs 52 metų Stephenas Silas, o jam padės NBA veteranai Bradas Jonesas ir Patrickas Mutombo.
JAV rinktinė rugpjūčio 12–18 d. rengs treniruočių stovyklą Majamyje, o rugpjūčio 23 diena Managvoje sužais pirmąjį čempionato mačą su Bahamų salomis. JAV grupių varžybose taip pat susitiks su Urugvajumi ir Brazilija.
Pirmasis FIBA Amerikos čempionatas vyko 1980 metais ir dabar vyksta kas dvejus metus nuo 1993-ųjų. JAV rinktinė septynis kartus laimėjo auksą, o 2022 m. – bronzą.
FIBA vyrų Amerikos čempionatee dalyvauja 12 komandų, suskirstytų į tris grupes po keturias komandas. Dvi geriausios kiekvienos grupės komandos ir dvi geriausios trečiosios vietos komandos pateks į ketvirtfinalį.
JAV rinktinė: Zachas Auguste’as Robas Bakeris, Tyleris Cavanaugh, Jackas Cooley, Jarellas Eddie, Langstonas Galloway’us, Jerianas Grantas, Elijah Pembertonas, Jahmiusas Ramsey, Camas Reynoldsas, Javonte Smartas, Speedy Smithas.