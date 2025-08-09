Joniškio „Delikatesas“ pristatė trenerių štabą ir pirmąjį žaidėją

Vyriausiojo trenerio pareigas ir toliau eis vietinis specialistas Žilvinas Petraitis, o jam talkins trenerio asistentas Tomas Aleknavičius.
Komandoje lieka ir kapitonas Šarūnas Kulevičius, kuris dėl traumos praėjusiame sezone sužaidė vos vienerias rungtynes. 2023–2024 m. sezone 193 cm ūgio puolėjas per 39 susitikimus vidutiniškai rinko po 11,3 taško, atkovojo po 4,1 kamuolio, atliko po 2,4 rezultatyvaus perdavimo ir fiksavo 12,7 naudingumo balo vidurkį.
Šiauliečiui tai bus jau dešimtasis sezonas vilkint Joniškio komandos marškinėlius.
Praėjusį sezoną rungtyniavęs Nacionalinėje krepšinio lygoje, Joniškio klubas šiemet sugrįžta į RKL A divizioną ir aktyviai tęsia pasiruošimą 2025–2026 metų sezonui.