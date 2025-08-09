K. Durantas netenka įtakos – „Rockets“ jam nesiūlys didžiausio kontrakto

„Atrodo, kad „Rockets“ komanda nenori visiškai pakelti rankas prieš K.Durantą. Iš to, ką girdėjau, jie nesiūlys jam maksimalaus termino kontrakto pratęsimo.
Tai nereiškia, kad taip nebus, bet sklando gandai, kad ir pats K.Durantas taip pat neprašys iš ekipos maksimalios piniginės sumos ir maksimalaus kontrakto laikotarpio.
Hjustonas jam nesiūlys nieko panašaus į maksimalų kontraktą. Nemanau, kad „Rockets“ panikuotų, jei pradėtų sezoną su K.Durantu, kuris turės besibaigiantį kontraktą“, – parašė žurnalistas.
Kevinas Durantas į „Rockets“ atėjo po mainų su „Phoenix Suns“ – už NBA žvaigždę Fyniksas gavo Dilloną Brooksą, Jayleną Greeną ir pirmojo rato šaukimą.
2024–2025 metų sezone K.Durantas vidutiniškai pelnydavo po 26,6 taško, atkovodavo po 6 kamuolius ir atlikdavo po 4,2 rezultatyvaus perdavimo per rungtynes, pataikydamas 52,7 procento metimų iš žaidimo ir 43 proc. metimų iš toli.
2014 metų geriausias NBA žaidėjas kitą sezoną uždirbs 54,7 mln. JAV dolerių. Maksimali jo sutarties pratęsimo suma yra dveji metai ir 122 mln. JAV dolerių.
Houston Rockets Phoenix Suns Kevinas Durantas
