Kodėl per moterų NBA rungtynes į aikštę mėtomi sekso žaisliukai: atsakymas nustebins

Dviem iš sekso žaislų mėtytojų – 18 ir 23 metų vyrams – dabar jau pareikšti kaltinimai baudžiamosiose bylose, o Moterų nacionalinė krepšinio asociacija (WNBA) pasmerkė tokį elgesį.
Šią savaitę naujos parduodamos kriptovaliutos grupės nariai, kaip pranešama, prisiėmė atsakomybę už kai kuriuos incidentus, kai rungtynių metu į aikštę ar į atsarginių žaidėjų suolą buvo mėtomi ryškiaspalviai vyriški sekso žaislai.
Žaidėjos ir treneriai jau yra pareiškę susirūpinimą dėl savo saugumo ir nesupranta šių incidentų prasmės bei priešiškumo.
Rungtynės tarp „Atlanta Dream“ ir „Chicaga Sky“ buvo sustabdytos ketvirtadienio vakarą paskutinėmis mačo sekundėmis po to, kai iš tribūnų į aikštę buvo išmestas violetinis sekso žaislas.
Nors tribūnose buvę ir galimai sekso žaislą metę asmenys buvo apklausti, niekas nebuvo suimtas. WNBA jau pareiškė, kad bet kuris sirgalius, pagautas metant sekso žaislus į aikštę, bus rimtai baudžiamas – jam bus uždrausta lankytis lygos rungtynėse ir patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.
Tikslus tokių incidentų skaičius šiai dienai vis dar neaiškus, nes kai kuriais atvejais mėtomi daiktai nepasiekia aikštės ar atsarginių žaidėjų suolo.
„Tai labai didelė nepagarba, – po incidento praėjusią savaitę sakė „Sky“ ekipos žaidėja Elizabeth Williams. – Aš iš tikrųjų nesuprantu to veiksmo esmės. Tai tikrai nebrandu. Tie, kas tai daro, turi suaugti.“
„Minnesota Lynx“ klubo vyriausioji trenerė Cheryl Reeve vis didėjantį incidentų skaičių pavadino „blaškymu“.
„Tai vyksta jau šimtmečius, – ketvirtadienį žurnalistams sakė krepšinio specialistė – Tai moterų seksualizavimas. Tai naujausia to versija. Ir tai nėra juokinga, ir tai neturėtų būti pokšto objektu radijo laidose, spaudoje ar kokiuose nors komentaruose.“
Antradienį, kai „Indiana Fever“ žaidė prieš „Los Angeles Sparks“, žalios spalvos sekso žaislas nuskrido į aikštę ir krito Indianos žaidėjos Sophie Cunningham.
Ji prieš kelias dienas socialiniuose tinkluose paskelbė žinutę, prašydama mėtančius daiktus į aikštę baigti tai daryti, sakydama: „Jūs sužeisite vieną iš mūsų“.
Iki šiol suimti du incidentų rengėjai – Atlantoje į policijos rankas pateko 23 metų Delbertas Carveris, o Fynikse – 18 metų Kadenas Lopezas, kuris tai pat apkaltintas smūgiu daiktu į galvą rungtynes stebinčiam vyrui.
Kadangi incidentų padaugėjo, už kai kuriuos juos atsakomybę prisiėmė naujos kriptovaliutos, vadinamos „Žalioji dildo moneta“, bendruomenės nariai.
Grupės atstovas anonimiškai dienraščiui „USA Today“ sakė, kad nariai pradėjo mėtyti žalius sekso žaislus, kad pareklamuotų kripto monetą, kuri buvo paleista į prekyba dieną prieš pirmąjį incidentą. Grupė siekia panaudoti „virusinius triukus“, kad atkreiptų dėmesį į naująją valiutą, teigė jie.
Kaip skelbia „Forbes“, kritovaliuta „Žalioji dildo moneta“ per savaitę jau pabrango 300 procentų, o susidomėjimas šia kriptovaliuta nuo liepos 29-osios, kai buvo pradėta ja prekiauti internetu, padidėjo 3700 procentų.