R. Kurtinaitis apie prisijungusį prie rinktinės J. Valančiūną: „Treniruojasi, stena, bet pretenzijų jam neturiu“

Rimo Kurtinaičio vedama komanda po daugiau kaip trijų savaičių fizinio pasirengimo įnyko į kontrolinių akistatų maratoną: iš viso bus sužaisti septynios dvikovos, o lietuviai jau įveikė estus 89:68 ir turkus 91:70.
Į Nemuno salą atvykstantys kartvelai taip pat ruošiasi Senojo žemyno pirmenybėms, į kurias pateko paskutinėmis sekundėmis nugalėję Danijos krepšininkus.
Nors Sakartvelas į Europos čempionatą pateko tik pro rakto skylutę, nuvertinti varžovų tikrai nevertėtų, nes ant Kauno „Žalgirio“ arenos parketo sekmadienį pergalės prieš lietuvius sieks NBA ir Eurolygos žaidėjai – Goga Bitadze („Orlando Magic“), Sandro Mamukelashvili („Toronto Raptors“), Tornike Šengelija („Barcelona“), Kamaras Baldwinas (Miuncheno „Bayern“) ir kiti žymūs krepšininkai.
Kalbėdamas apie keliones ir varžybas, R.Kurtinaitis tikino, kad Turkijoje rimtai pasitreniravo.
„Pagrindinis dalykas, kad galėjome 5 dienas ramiai pasitreniruoti. Visi ištrūkę iš šeimų, lietuviškų miestų problemų, tas susikaupimas buvo labai geras, gera darbo etika. Ir gyvenome labai gerai, tačiau tai jau savaime suprantamas dalykas.
Turėjome truputį mikrotraumų, bet viskas praėjo gerai. Galima kalbėti, kad tai draugiškos rungtynės, bet žiūriu, kaip žaidėme, į į mūsų kokybę.
Man patiko mūsų agresija, greitis, darbštumas visas 40 minučių. To ir siekėme, tą ir turime.
Dabar po truputį mažinsime krūvius, didės rungtynių skaičius. Bet tą patį komandos ir žaidimo rėmą jau turime, dabar šlifuosime kampukus. Manau, kad mes teisingame kelyje, nors gal anksti apie tai kalbėti.
Kalbant apie komandą, truputį pakeitėme žaidybinį stilių, duok Dieve, dabar judėti į priekį ir nesustoti.
Dar liko 20 dienų, manau fizinio parengimo treneriai tuos krūvius sudėlios teisingai ir į Europos čempionatą važiuosime optimalios formos“, – apie kontrolinius mačus kalbėjo R.Kurtinaitis.
– Kokie tie kampai, kuriuos dar reikia užbaigti šlifuoti? Ko dar trūksta?, - buvo paklaustas R.Kurtinaitis.
- Yra daug gerų dalykų, bet daug, kur ir reikia dirbti. Buvome numatę vaizdo peržiūrą pusvalandžiui, bet ji užėmė valandą ir 15 minučių.
Kai ką turime vizualiai išsiaiškinti, kad galėtume salėje įvilkti į kūną. Yra ir tokių problemų: kada reikia laiku statyti užtvarą, kada – kirsti.
Labai maloniai esu nustebęs lietuvių IQ, kurie dirba, supranta, apie ką kalbame. Tai svarbiausia. Visi iš skirtingų klubų, mokyklų, bet jie imlūs, čia svarbiausia.
– Kaip įsilieti sekasi Jonui Valančiūnui į jau susiklijavusį kolektyvą?
– Kol kas dirbame pilnu krūviu, situacija dvejopa: kaip ir norėtume paforsuoti, kad jis greičiau įeitų į sportinę formą, nes Jonas dirbo tik individualiai. Kita vertus, negalime užforsuoti tiek, kad jis gautų traumą.
Turime eiti nuosekliai į tą procesą. Neleidome jo žaisti Turkijoje, dvejoju, ar leisiu rytoj, kad jis negautų traumos, nes rungtynėse vis tiek atiduodi maksimumą.
Jis daug laiko praleido nuo sezono pabaigos, nėra dar pasirengęs, tad turime protingai jį įvesti į mūsų greitį. Dirbsime.
Jis dirba noriai, viskas su juo gerai, puikia, darbuojasi, stena, sunku, niekur nedingsi, žinau pagal save. Bet ir yra toks dalykas – nugalėk save, sunkumus, skausmą, nuovargį. Jis ir dirba noriai. Jokių pretenzijų jam neturiu.
– Ko galima tikėtis iš Sakartvelo rinktinės, ar tai stipresnis varžovas?
– Nemanau, kad yra stipresnių už Turkiją. Jie turėjo problemų, nes žaidė pirmas rungtynes, nežaidė Shaine'as Larkinas, kuris yra 40 proc. komandos. Bet pergalė yra pergalė. Aš sakyčiau, kad ta pergalė buvo žaidimu iškovota. Kartvelai yra nei geresni, nei blogesni, jie irgi ruošiasi čempionatui.
Nebus lengva, žinome tai. Svarbiausia po dviejų pergalių nesustoti ir negalvoti, kad esame išskirtiniai. Čia tik draugiškos rungtynės.
Malonu, kad tas draugiškas rungtynes laimime, privalome tai padaryti, nes turime išsiugdyti nugalėtojų mentalitetą. Kovosime dėl pergalės, nėra klausimų.
Žaisime krepšinio Mekoje – „Žalgirio“ arenoje, negalime kitko siekti. Mūsų trenerių tikslas iš žaidėjų išgauti maksimumą.
Žinoma, stabilumo dar trūksta: vieni žaidžia gerai, kiti blogai, nemanau, kad bus lengva, turime kovoti ir siekti pergalės.
