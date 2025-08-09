Rusijos krepšinio bosas A. Kirilenka kramto nagus ieškodamas varžovų rinktinei: prakalbo apie didelį deficitą

Rusijos rinktinė po V.Putino sukelto karo Ukrainoje žaidė su tokiomis komandomis, su kuriomis iki 2022 metų net nebandytų žaisti ir apie tai negalvotų. Vasarą susirinkusi rusų rinktinė žaidė su dviem varžovais – du kartus Chimkuose su Iranu ir nuskridę į Afriką – su Egiptu.
Pirmoje akistatoje su iraniečiais rusai krito paskutinėmis sekundėmis po tritaškio metimo – 67:70, tačiau po to su kaupu atsirevanšavo 79:58. Egipte buvo toks pats scenarijus – pradžioje pralaimėjo 73:80, o antrame mače nugalėjo 94:67.
A.Kirilenka portalui „MacTV“ aiškino, kad patenkintas, jog komanda turi su kuo žaisti, tačiau pripažino, kad varžovus surasti yra itin sunku ir nė viena Europos ar aukštai stovinti FIBA reitinge ekipa nenori grumtis su rusais.
2022 metų kovo mėnesį FIBA suspendavo visų lygių Rusijos rinktines ir jos negali dalyvauti šios organizacijos rengiamuose turnyruose. Rugpjūtį vyks FIBA Vykdomojo komiteto posėdis, kuriame bus pratęstos arba nutrauktos sankcijos rusų rinktinėms.
„Nevertinu rinktinės rungtynių „patenkintas – nepatenkintas“ kontekste. Iš principo džiaugiuosi, kad šią vasarą turėjome nemažai tarptautinių rungtynių.
Abi akistatos – dvejos rungtynės su Iranu ir dvejos rungtynės su Egiptu – vyko pagal tą patį scenarijų. Pirmosios akistatos buvo „žvalgyba ir žvanginimas raumenimis“: nors, žinoma, visi nori laimėti, niekam nepatinka, kad pralaimime. O antrieji mačai buvo pergalingi po analizės ir darbų su padarytomis pirmose akistatose klaidomis.
Visa tai tik dar kartą rodo, kad mums trūksta rungtynių, trūksta rimtų varžovų. Ir turime su tais rimtais varžovais žaisti reguliariai, kad būtume geros formos. Ir tai neliečia fizinio ekipos pasirengimo: kalbu labiau apie psichologinį pasirengimą rungtynėms su užsienio varžovu.
Juk tuomet susiduri su kitokio stiliaus krepšiniu, kita komanda, kitais žaidėjais, kurių niekada nematei. Tokie susitikimai mums yra didžiulis deficitas. Ir tą deficitą tiesiog turime kažkuo kompensuoti“, – aiškino A.Kirilenka.
Paklaustas, ar jau yra žinomi nauji vyrų komandos varžovai draugiškose rungtynėse, Rusijos krepšinio bosas neturėjo aiškaus atsakymo: „Komanda ką tik baigė vasaros rungtynių maratoną. Netrukus prasidės profesionalų sezonas ir mes labai rimtai dirbsime ties artėjančių FIBA „langų“ tvarkaraščiu.
Moterų komanda jau turi apytikslį supratimą, su kuo žais kitą kartą. Taip pat vyksta labai rimtas darbas su vyrų nacionaline rinktine. Kai tik turėsime 100 procentų patvirtintą informaciją, nedelsdami ja pasidalinsime“.
Andrejus Kirilenko
