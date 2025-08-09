Rusijos krepšinio legenda A. Švedas turės baigti karjerą – tapo niekam nereikalingas

Žaidėjo aplinkos teigimu, geriausias 2017 metų Europos čempionato snaiperis neranda komandos – nei Rusijoje, nei šalyse, kuriose kas nors galėtų priglausti gynėją.
Po nesėkmingų derybų su Maskvos CSKA, Krasnodaro „Lokomotiv“ ir Kazanės „Uniks“ ekipomis, Aleksejus pasisiūlė ketvirtajai čempionato komandai, kuri yra Krasnojarsko MBA-MAI. Tačiau Sibiro klubas teigė, kad sudėtis jau yra pilnai surinkta ir jo paslaugų nereikia.
Praėjusiame Jungtinės lygos VTB sezone A.Švedas sužaidė 33 rungtynes, vidutiniškai pelnydavo po 9 taškus, atkovodavo 2,2 kamuolio ir atlikdavo 5,1 rezultatyvaus perdavimo.
Jis praėjusiame sezone prisijungė prie Sankt Peterburgo „Zenit“ komandos reguliariojo sezono metu. Komanda sezono pabaigoje užėmė antrąją vietą, atkrintamųjų varžybų finale pralaimėjusi CSKA rezultatu 2:4.
A.Švedas per savo karjerą atstovavo NBA klubams „Philadelphia 76ers“, „Houston Rockets“ bei „New York Knicks“, žaidė Rusijos ekipose, 2009–2021 metais atstovavo šios šalies rinktinei. 2011 metais Europos čempionate Lietuvoje jis su komanda laimėjo pirmenybių bronzą.