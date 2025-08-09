Žinios, kurios šviečia.
Tauragė pildosi NKL ir RKL patirties sukaupusiu veteranu

2025 m. rugpjūčio 9 d. 12:14
Lrytas.lt
Praėjusio sezono vicečempionai „Tauragės“ krepšininkai vakar oficialiai pristatė pirmąjį naujoką. Juo tapo daugiau nei dešimt sezonų Nacionalinėje krepšinio lygoje praleidęs patyręs gynėjas Tadas Sebežiovas.
Praėjusiame sezone 39-erių veteranas atstovavo Kazlų Rūdos ekipai, kur vidutiniškai rinko po 11,2 taško, atkovojo 3,2 kamuolio, atliko 2,5 rezultatyvaus perdavimo ir fiksavo 12,2 naudingumo balo vidurkį.
Tauragėje Tadas rungtyniavo ir anksčiau – tai bus jau trečiasis jo etapas šiame klube, o iš viso artėjantis sezonas taps 17-uoju krepšininko profesionalo karjeroje.
Primename, kad anksčiau buvo paskelbta apie kitų komandos senbuvių – Justo Vazalio, Gvido Galinausko, Martyno Šepučio ir Pijaus Šimašiaus – išlaikymą.
