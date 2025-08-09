Vietoj J. Valančiūno „Panathinaikos“ pasirinko dešimtmetį NBA žaidusį auktaūgį

Tad vietoje Jono Valančiūno, kuris planavo persikelti į Atėnus iš NBA, į Graikijos klubą keliauja R.Holmesas, o lietuvis lieka „Denver Nuggets“.
Anksčiau skelbta, kad šio patyrusio aukštaūgio paslaugomis domėjosi ir Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Eurolygos čempionė Stambulo „Fenerbahce“ ekipa.
Amerikietis 2015-ųjų NBA naujokų biržoje buvo pakviestas 37-uoju šaukimu ir karjerą pradėjo „Pholadelphia 76ers“ gretose, po to žaidė pusantro sezono Sakramente su Domantu Saboniu, praėjusį sezoną Vašingtone – su Jonu Valančiūnu.
Praėjusį sezoną 31 metų 206 cm ūgio puolėjas per 17 minučių rinko po 7,4 taško, atsikovojo po 5,7 kamuolio ir atliko 1,4 rezultatyvaus perdavimo.