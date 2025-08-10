„Šiaulių“ komandą papildė pasaulio jaunimo čempionas

211 cm ūgio atletiškas vidurio puolėjas po studijų JAV persikėlė į Senąjį žemyną, kur atstovavo Brno „Basket“ komandai. Čekijos lygoje aukštaūgio skaičiai siekė 13,6 taško, 6,9 atkovoto kamuolio ir 1,5 rezultatyvaus perdavimo per 22,5 minutės.
Atkrintamosiose Brno klubas nužygiavo iki pat finalo ir čempionate užėmė antrąją vietą. Svarbiausiose sezono kovose Browno rodikliai buvo dar ryškesni – 16 taškų ir 8,4 sugriebto kamuolio.
„Jordanas yra išreikštas vidurio puolėjas, o šitos pozicijos mums šiuo metu trūko labiausiai. – apie naujoką kalbėjo komandos vyr. treneris Darius Songaila. – Tai krepšininkas, rungtyniavęs labai geruose universitetuose, o po jų jau spėjęs sužaisti ir gerą sezoną Europoje. Jis gana stiprus fiziškai, galintis žaisti nugara bei aktyviai kovojantis dėl kamuolių puolime. Labai norėjosi komandoje turėti tokį žmogų.“
Antraisiais studijų metais NCAA krepšininkas žaidė Arizonos „Wildcats“ ekipoje, kurioje kartu su juo rungtyniavo ir broliai Ąžuolas bei Tautvilas Tubeliai. 2021–2022 m. sezoną „Šiaulių“ ekipos narys rinko po 9,4 taško bei atkovojo po 5,2 kamuolio.
Puolėjas taip pat atstovavo Memfio, Luizianos ir Nevados universitetams.
2016-aisiais Brownas vilkėjo JAV rinktinės marškinėlius pasaulio jaunių (U17) čempionate. Turnyro čempionais tapusi komanda pusfinalyje pasiekė pergalę prieš bendraamžius iš Lietuvos – 98:70.
JAV rinktinę, be „Šiaulių“ naujoko, sudarė šiuo metu ryškūs NBA žaidėjai Jarenas Jacksonas, Collinas Sextonas, Immanuelis Quickley, Gary Trentas, Eurolygoje žibantis Markusas Howardas ir kiti.