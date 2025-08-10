Iš kojų verčiantis įvykis – po 12 metų draudimų broliai Maciai įžengė į „Žalgirio“ areną

„Priėjome prie durų, mums apsaugos darbuotojas pasakė „Time out“ – kad lauktume kažkokio sprendimo, tačiau atėjusi moteris patikino, kad mes tikrai galime praeiti. Neapsakomas jausmas vėl būti „Žalgirio“ arenoje. Kažkas neįtikėtino po tiek bandymų praeiti pro bilietų kontrolę“ – tikino Normundas.
Priešprieša tarp brolių Macių ir Kauno „Žalgirio“ arenos yra susijusi su 2013 metais įvykusiu incidentu per Eurolygos rungtynėse.
Tuomet nesuvaldytos vieno iš garsiųjų brolių emocijos, virtusios Madrido „Real“ žvaigždės ispano Rudy Fernandezo apstumdymu ir nesunkiu sužalojimu apribojo brolių galimybę stebėti Eurolygos rungtynes bet kurioje Europos krepšinio arenoje.
Prieš 12 metų kovo 7-ąją Kaune vyko Eurolygos „Top 16“ etapo dvikova tarp „Žalgirio“ ir „Real“, o pasibaigus akistatai broliai prie arenos išėjimo laukė ispano R.Fernandezo bei bandė aiškinti dėl pasisakymų spaudoje apie „sovietinę Lietuvą“.
Vyrams susistumdžius, N. Macius galva trinktelėjo krepšininkui į veidą. Ispanas policijoje rodė didelę mėlynę ant veido, o vienas iš brolių tikino, kad žaidėjas stumdėsi, todėl jis pats nukentėjo – vyras garso ausine susistumdymo metu pats prasikirto galvą ir todėl bėgo kraujas.
Tačiau Eurolyga stojo į „Real“ žvaigždės pusę, uždraudė broliams Maciams rodytis šios organizacijos rengiamuose turnyruose, o Kauno „Žalgiriui“ skyrė 25 tūkst. eurų baudą.
Maža to, „Žalgirio“ sprendimu bei su Kauno arenos vadovybės pritarimu broliai nebuvo įleidžiami į jokį „Žalgirio“ arenoje vykdomą renginį.
Maciai daugiau kaip ketverius pastaruosius metus varstė teismų slenksčius, siekdami priversti areną atverti jiems duris. 2023 metais po Apeliacinio tesimo sprendimo broliai neva galėjo pasirodyti arenoje, tačiau „Žalgirio“ arena laikėsi savo taisyklių.
„Žalgirio“ arenos vadovybė po teismo nutarties parodė išrašą, kuriame kalbama, kad ji neturi ir neprivalo keisti „Žalgirio“ arenos nustatytų lankytojams taisyklių.
Jose tikinama, kad į areną neįleidžiami asmenys, kurie kelia grėsmę saugumui, atsisako apsaugos darbuotojų patikrinimo, yra apsvaigę nuo alkoholinių gėrimų ir/ar psichotropinių ar narkotinių medžiagų, renginių organizatorių ir/arba nuomininkų yra paskelbti kaip nepageidaujami piliečiai arba įvykdę ar įtariami įvykdę viešosios tvarkos pažeidimus, bausti už chuliganišką elgesį ar įvykdę/įtariami bet kokiuose nusikaltimuose, įvykdytuose „Žalgirio“ arenoje ar jos prieigose.
Tad iki šių metų rugpjūčio 10 dienos Maciams durys į arena buvo užvertos.
„Dabar džiaugiamės, kad pasisekė patekti į Lietuvos krepšinio rinktinės rungtynes Kaune. Mes „Žalgirio“ arenoje į jokius renginius negalėjome ateiti. Manau, kad reikia padėkoti asociacijos „Lietuvos krepšinis“ vadovui Mindaugui Balčiūnui. Jis kalbėjo, kad mes turėtume patekti į rinktinės varžybas ir darė viską, kad tai įvyktų.
Ar mes galėsime dabar lankytis ir Kauno „Žalgirio“ mačuose? Nežinome. Kalbėsimės, gal pozicija mūsų atžvilgiu pasikeitė. Norėtume, kad taip būtų. Bet šiandien džiaugiamės, kad nors po 12 metų esame vėl arenoje“, – kalbėjo N.Macius.
Nauris ir Normundas Maciaibroliai MaciaiŽalgirio arena
