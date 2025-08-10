Lietuvės nenorės pakartoti Europos čempionato finale – pirmoje akistatoje ispanės sudraskė mūsiškes

Antrajame pusfinalyje po labai atkaklios kovos 73:67 (25:13, 18:20, 17:13, 13:21) Ispanijos krepšininkės pranoko itales. Nugalėtojos beveik visą laiką ispanės paskutinę minutę tepirmavo 69:66, tačiau išlaikė persvarą.
Nugalėtojams 20 taškų surinko Gina Garcia, 13 – Marina Mata.
Italijos jaunimo rinktinėje išsiskyrė Carlotta Zanardi su 15 taškų.
Čempionato finalas pakartos ir A grupės rungtynes, kuriose jau varžėsi lietuvės ir ispanės. Tačiau mūsų ekipa nenorėtų prisiminti to mačo, kuriame nusileido beviltiškai 48:89 ispanėms.
Rungtynės dėl aukso bus žaidžiamos sekmadienį 22.30 val.