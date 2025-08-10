Žinios, kurios šviečia.
Mūšis dėl aukso – Lietuvos dvidešimtmetės Europos čempionato finale kovoja su ispanėmis

2025 m. rugpjūčio 10 d. 22:21
Europos 20-mečių čempionate – lemiamas mačas dėl aukso. Pirmą kartą iki finalo prasibrovusios Egidijaus Ženevičiaus auklėtinės priešpriešoje dėl čempionių titulo kaunasi su Ispanija.
Nors lietuvės ir turėjo nekokia patirtį kovoje su ispanėmis, finalo dvikova buvo visiškai kita, nei grupės rungtynės. Abi komandos žengė lygiai, tačiau tritaškiais mūsiškės vis būdavo priekyje 1-3 taškais.
Po pirmojo kėlinio rezultatas buvo lygus 19:19, o antrojo kėlinio pradžioje ispanės spurtavo 25:21, 32:25.
Ir kuo toliau, tuo ispanės labiau dominavo, bėgo ir didino persvarą. Mūsiškės antrąjį ketvirtį pralaimėjo net 12:37, o po dviejų kėlinų jau atsiliko net 31:56.
Trečiojo kėlinio 4 min. rezultatas jau buvo 68:33 ir tapo aišku, jog mūsų šalies ekipa užims antrąją vietą. Pagrindiniu klausimu buvo tik svarstymai, ar ispanės apsiramins, ar sieks laimėti įspūdingu skirtumu.
Tai buvo jau antrasis šių komandų susitikimas. A grupėje ispanės sudaužė lietuves 89:48, bet po šio mačo lietuvės nebeklupo.
Keturios pergalės prieš Izraelį, Slovėniją, Islandiją ir Švediją leido pasiekti kovą dėl aukso. Ispanės taip pat nėra neįveikiamos – grupių etape jas 79:77 įveikė ketvirtfinalio neperkopusios belgės.
Mače dėl trečiosios vietos italės nugalėjo švedes 84:51 ir užėmė trečiąją vietą.
 
