Sportas
Krepšinis
2025 m. rugpjūčio 10 d. 12:37
Paskutinis mūšis grupės varžybose: Lietuvos šešiolikmečiai krepšininkai prieš Izraelio rinktinę
2025 m. rugpjūčio 10 d. 12:37
Lrytas.lt
Transliacija
Lietuvos jaunučių (iki 16 metų) vaikinų rinktinė tęsia savo pasirodymą Europos krepšinio čempionate Sakartvele. Sekmadienį mūsiškiai baigia A grupės etapą, susitikdami su Izraelio jaunimu.
Prieš tai lietuviai įveikė estus 85:65, bet krito prieš turkus 74:91. Tuo tarpu Izraelis laimėjo prieš estus 88:80 ir nusileido turkams 65:76.
Europos vaikinų (U-16) krepšinio čempionatas
Lietuvos vaikinų (U-16) krepšinio rinktinė