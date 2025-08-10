Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
SportasKrepšinis

Paskutinis mūšis grupės varžybose: Lietuvos šešiolikmečiai krepšininkai prieš Izraelio rinktinę

2025 m. rugpjūčio 10 d. 12:37
Lrytas.lt
Transliacija
Lietuvos jaunučių (iki 16 metų) vaikinų rinktinė tęsia savo pasirodymą Europos krepšinio čempionate Sakartvele. Sekmadienį mūsiškiai baigia A grupės etapą, susitikdami su Izraelio jaunimu.
Daugiau nuotraukų (2)
Prieš tai lietuviai įveikė estus 85:65, bet krito prieš turkus 74:91. Tuo tarpu Izraelis laimėjo prieš estus 88:80 ir nusileido turkams 65:76.
Europos vaikinų (U-16) krepšinio čempionatasLietuvos vaikinų (U-16) krepšinio rinktinė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.