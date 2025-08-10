Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
SportasKrepšinis

Prieš kelionę į Lietuvą slovėnai ir dar kartą nusileido mūsiškių varžovams Europos čempionate

2025 m. rugpjūčio 10 d. 21:05
Lrytas.lt
Nelengvą pergalę kontroliniame mače sekmadienį iškovojo pasaulio čempionė Vokietijos rinktinė. Antrame tarpusavio mače iš eilės Mancheime vokiečiai palaužė be Luka Dončičiaus žaidusią Slovėniją 80:70 (19:19, 23:11, 15:30, 23:10).
Daugiau nuotraukų (2)
Pirmame mače vokiečiai laimėjo 103:89.
18 taškų nugalėtojams surinko Dennisas Schroderis (6 rez. perd., 5/18 metimų), 17 – Franzas Wagneris, 14 – Isaacas Bonga.
Slovėnijos rinktinėje su 15 taškų išsiskyrė Gregoras Hrovatas (5 rez. perd.), 12 pridėjo Aleksejus Nikoličius (4 rez. perd.).
Prieš Europos čempionatą Slovėnijos komanda dar susitiks su Lietuva rugpjūčio 15-ąją Šiauliuose.
Tuo tarpu su vokiečiais lietuviai sutiks „EuroBasket 2025“ B grupėje. Slovėnai varžysis D grupėje Lenkijoje. Jų varžovais bus lenkai, islandai, prancūzai, belgai ir Izraelis.
Vokietijos vyrų krepšinio rinktinėSlovėnijos vyrų krepšinio rinktinėLuka Dončičius
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.