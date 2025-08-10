Prieš kelionę į Lietuvą slovėnai ir dar kartą nusileido mūsiškių varžovams Europos čempionate

Pirmame mače vokiečiai laimėjo 103:89.
18 taškų nugalėtojams surinko Dennisas Schroderis (6 rez. perd., 5/18 metimų), 17 – Franzas Wagneris, 14 – Isaacas Bonga.
Slovėnijos rinktinėje su 15 taškų išsiskyrė Gregoras Hrovatas (5 rez. perd.), 12 pridėjo Aleksejus Nikoličius (4 rez. perd.).
Prieš Europos čempionatą Slovėnijos komanda dar susitiks su Lietuva rugpjūčio 15-ąją Šiauliuose.
Tuo tarpu su vokiečiais lietuviai sutiks „EuroBasket 2025“ B grupėje. Slovėnai varžysis D grupėje Lenkijoje. Jų varžovais bus lenkai, islandai, prancūzai, belgai ir Izraelis.
Vokietijos vyrų krepšinio rinktinėSlovėnijos vyrų krepšinio rinktinėLuka Dončičius
