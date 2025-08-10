Ramiu dėl savo amžiaus norintis būti J. Valančiūnas apibūdino žaidimą pas R. Kurtinaitį: „Romantiškai taip“

Paskutinį kartą J.Valančiūnas už Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę žaidė prieš dvejus metus Filipinuose vykusiame pasaulio čempionate, kur buvo užimta šeštoji vieta. Praėjusią vasarą rinktinės kapitonas negalėjo komandos draugams padėti Puerto Rike vykusioje atrankoje į olimpines žaidynes dėl derybų dėl naujo kontrakto NBA.
Ši vasara J.Valančiūnui taip pat buvo pilna įvykių už aikštelės ribų. Su Atėnų „Panathinaikos“ dėl kontrakto jau susitaręs 33-ejų aukštaūgis galiausiai liko NBA ir prisijungė prie „Denver Nuggets“ ekipos, o ši istorija buvo prikausčiusi viso krepšinio pasaulio dėmesį.
J.Valančiūnas dabar jau užtikrintas ir koncentruojasi tik į rinktinę, akcentuodamas ramybę.
Rinktinės kapitonui po rungtynių kalbant su žiniasklaida pro šalį praėjo rinktinės vyr. treneris Rimas Kurtinaitis ir leptelėjo frazę „Jonas čempionas“. J.Valančiūnas netrukus treneriui atsakė – „Rimas čempionas“.
Šiedu vyrai pirmą kartą siekia pergalių toje pačioje komandoje nuo 2010-ųjų, kai tuomet dar 18-metis J.Valančiūnas žaidė Vilniaus „Lietuvos ryte“. Žaidėjui kalbant apie trenerį, „Žalgirio“ arenos sektoriuje, kur kalbinami žaidėjai, dingo šviesa.
„Romantiškai taip“, – netrukus apie galimybę vėl žaisti vadovaujamam R.Kurtinaičio juokavo J.Valančiūnas.
– Pirmą kartą po dvejų metų pertraukos apsivilkote rinktinės marškinėlius. Koks jausmas sugrįžti?, – buvo paklaustas J.Valančiūnas.
– Labai geras jausmas. Visada jaučiu pagarbą žaisdamas už Lietuvą, jaučiu malonumą. Ir dar pergalė šiandien, tai gera nuotaika.
– Kaip jums atrodė pirmas tavo blynas ant parketo?
– Mes šlifuojame, tai yra pasiruošimas, tai yra kažkokių detalių taisymas, tai yra atidirbimas. Čia jau treneriui klausimas, ką jis matė, ką reikia pakeisti, ką darėme gerai. Sakau – čia analizė.
– Kaip pats jautėtės?
– Mano pirma savaitė realiai žaidžiant krepšinį penki prieš penkis. Reikia dar šiek tiek laiko, neatsitiks viskas per naktį.
– Vakar treneris minėjo, kad sunku įsilieti vėliau prisijungus. Koks jums jausmas pasivyti rinktinę.
– Pasivyti... (juokasi) Bandysiu pasivyti.
– Kaip apskritai atrodo rinktinės žaidimas? Greitai bėgama, dalinamasi kamuoliu, kaip jums atrodo R.Kurtinaičio rinktinė?
– Aš galvoju, kad turime talento, turime to parako. Visi nori, visi dirba, visi daro viską aikštelėje, kad būtų rezultatas. Visi susižaidę šiek tiek, dar trūksta, aišku. Manau, kad žaidžiame tikrai neblogą krepšinį, aišku, jį reikia išlaikyti, pataisyti kelias detales, bet kovingumas yra – tai svarbiausia. Noras, kovingumas, o detalės jau taisomos – treneris geriau žinos.
– Rinktinė kol kas draugiškose rungtynėse praleidžia nedaug taškų. Kiek tai gali būti rinktinės vizitinė kortelė Europos čempionate?
– Akcentuojame gynybą, akcentuojame kibią gynybą, spaudimą, o tai apsunkina varžovą puolime. Turime išlaikyti tai, turime dar pagerinti. Bus dar labai daug labai stiprių varžovų, kurie labai agresyvūs puolime. Mes turime tai išlaikyti.
– Žvelgiant į Filipinuose vykusį pasaulio čempionatą, kiek per tą laiką subrendo Rokas Jokubaitis?
– Rokis... Rokis gerai – bręsta, auga. Tikrai turėjo gerą sezoną, dabar demonstruoja tikrai gerą krepšinį. Jis tobulėja, nestovi vietoje, daug dirba. Nežinau, ką dar galiu pasakyti. Tikiuosi, kad čempionatas bus toks, koks buvo ir jo praėjęs sezonas.
– Dabar jau visiškai aiški jūsų klubo situacija. Kiek pačiam ramiau ir galite pilnai susikoncentruoti į rinktinės reikalus?
– Ramus. Mano metuose jau ramybė reikalinga. Viskas. Ramiai dirbu, ruošiuosi čempionatui ir viskas. Dabar yra tikslai vasaros Europos čempionatas – geriausios formos nuvažiuoti ten ir sužaisti kiek įmanoma geresnį krepšinį.
– Ar galėtumėte palyginti Kazio Maksvyčio ir Rimo Kurtinaičio braižo skirtumus?
– Kiekvienas treneris turi braižą, kaip jis žaidžia puolime ar gynyboje. Žinote – nenoriu lyginti, nenoriu analizuoti. Kiekvienas treneris yra skirtingas ir tiek.
– Trys užtikrintos pergalės iš trijų. Kiek svarbu neužsiliūliuoti žvelgiant pirmyn?
– Tai yra labai svarbu, nes tai yra draugiškos rungtynės, tai yra pasiruošimas, tai nieko nereiškia. Galime visas pralaimėti ir čempionate visas laimėti – bus daug geriau. Sakau – daugiau žiūrima į mūsų žaidimą, ką mes turime pataisyti ir ką mes turime pagerinti. Pergalė smagu tik, emocija tokia labiau.
– Rimas Kurtinaitis jus pakvietė į „Lietuvos ryto“ komandą – tuomet laimėjote LKL titulą. Kiek smagu vėl suvienyti jėgas su šiuo treneriu?
– Visada jaučiu treneriui didelę pagarbą ir mano žingsniai didžiajame krepšinyje prasidėjo jam būnant vyriausiuoju treneriu. Smagu grįžti, smagu. (dingsta šviesa) Romantiškai taip.
– U20 merginų rinktinė pradėjo žaisti dėl aukso. Kiek smagus yra toks jų istorinis žygis?
– Kiekvienas medalis, kiekviena Lietuvos pergalė – nesvarbu, kokia tai rinktinė – yra smagu, ir dabar dar turime tokį šansą. Ir vyrukus čia apdovcanojo. Gražu žiūrėti, kad lipame į viršų. Kaip sakau, kuo daugiau pergalių. Reikia važiuoti ir palaikyti.
Jonas ValančiūnasRimas KurtinaitisLietuvos vyrų krepšinio rinktinė
