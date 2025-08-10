Žinios, kurios šviečia.
Serbai itin skausmingai sudaužė Kiprą – skirtumas siekė net 67 taškus

2025 m. rugpjūčio 10 d. 20:35
Draugiškame turnyre įspūdingą pergalę sekmadienį pasiekė Serbijos rinktinė. Svetislavo Pešičiaus auklėtiniai Kipre nušlavė šeimininkus net 122:55 (28:12, 38:10, 31:20, 25:13).
Jau po dviejų kėlinių skirtumas buvo gniuždantis – 60:22. Serbai šiame mače vertėsi dešimčia žaidėjų, poilsio diena skirta buvo lyderiams Nikola Jokičiui, Bogdanui Bogdanovičiui ir Vasilije Micičiui.
24 taškus nugalėtojams pelnė Tristanas Vukčevičius (7 atk. kam., 4 per. kam., 4/6 tritaškių), 22 – Balša Koprivica (6 atk. kam., 9/12 dvitaškių), 18 – Filipas Petruševas, po 11 – Dejanas Davidovacas ir Ognjenas Dobričius (5 rez. perd.), 10 – Aleksa Avramovičius.
Kipro rinktinėje išsiskyrė 17 taškų pelnęs Filippos Tigkas (3/6 tritaškių).
Kipras į Europos čempionatą pateko šeimininkų teisėmis ir C grupėje priims Italiją, Sakartvelą, Ispaniją, Graikiją bei Bosniją ir Hercegoviną.
Serbai A grupėje grumsis su Portugalija, Estija, Latvija, Turkija ir Čekija.
