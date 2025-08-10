Skurdus jaunųjų Lietuvos krepšininkių kraitis – per visą šalies istoriją susižers vos penktą medalių komplektą

Jaunosios Lietuvos krepšininkės neišlepintos didelėmis pergalėmis oficialiuose tarptautiniuose turnyruose. Mūsų šalies merginų rinktinės dar nė sykio nelaimėjo pasaulio pirmenybių apdovanojimų, o Europos pirmenybėse, skaičiuojant visas amžiaus grupes, sekmadienį vakare bus apdovanotos tik penktuoju medalių rinkiniu.
Šio amžiaus pradžioje kelią ant garbės pakylos pramynė 1990 metais ir vėliau gimusių Lietuvos krepšininkių karta. Ramunės Kumpienės treniruojamos merginos 2006 metais laimėjo Europos 16-mečių pirmenybių bronzos medalius, o 2008 metais tapo Europos 18-mečių čempionėmis.
Kitų medalių reikėjo laukti ilgiau nei dešimt metų. Viliaus Stanišausko treniruojama komanda, kurios lyderė buvo Justė Jocytė, 2019 metais iškovojo Europos 16-mečių pirmenybių sidabro medalius, o 2022 metais tapo Europos 18-mečių čempione.
Europos 20-mečių pirmenybėse jaunosios Lietuvos krepšininkės iki šios vasaros medalių dar nebuvo iškovojusios. Pirmuosius šios amžiaus grupės medalius lietuvės užsitikrino, kai šeštadienį pusfinalyje nugalėjo Švedijos komandą.
Lietuvos vaikinų rinktinės nuo Nepriklausomybės atkūrimo Europos ir pasaulio pirmenybėse iškovojo 28 medalių komplektus. Tarp jų – aštuonis aukso.
Pirmoji auksinė karta
1990 metais gimusių krepšininkių komanda didžiausius laimėjimus pasiekė Slovakijoje. Šioje šalyje vyko ir 2006 metų Europos 16-mečių pirmenybės, ir 2008 metų Europos 18-mečių pirmenybės.
Lietuvos komandą rengė klaipėdietė trenerė Ramunė Kumpienė, o aiški rinktinės lyderė buvo kaunietė Aurimė Rinkevičiūtė.
2006 metais Košicėje vykusiame jauniausių merginų turnyre lietuvėms neįveikiama kliūtimi tapo Ispanijos merginos. Mūsų šalies rinktinė po atkaklios kovos pralaimėjo ispanėms pirmąsias rungtynes 65:66, o paskui toms pačioms varžovėms nusileido pusfinalyje 52:54. Rungtynėse dėl trečiosios vietos Lietuvos krepšininkės įveikė Serbijos ir Juodkalnijos komandą 84:72 ir iškovojo pirmuosius Lietuvos merginų medalius oficialiose varžybose.
Po dvejų metų merginos palypėjo dar aukščiau ir kitame Slovakijos mieste Nitroje tapo Europos 18-mečių čempionėmis. Auksiniame turnyre lietuvės laimėjo visas aštuonerias rungtynes. Įspūdingiausia buvo pusfinalyje pasiekta pergalė 68:45 prieš prancūzes, o finale R.Kumpienės merginos parklupdė Rusijos krepšininkes 63:57.
Auksinės kartos lyderė A.Rinkevičiūtė (ji 16-mečių turnyre pelnydavo 20,4 taško, 18-mečių turnyre – 20,1 taško) labai anksti debiutavo Lietuvos moterų rinktinėje ir jau 2006 metais dalyvavo pasaulio moterų pirmenybėse. Deja, ji taip pat labi anksti baigė krepšininkės karjerą.
Pagrindiniame penkete, kartu su A.Rinkevičiūte, per auksines 2008-ųjų pirmenybes žaidė krepšininkės, kurios rungtyniauja iki šiol: Marina Solopova (14,5 tšk.), Giedrė Paugaitė-Labuckienė (11 tšk.), Eglė Šikšniūtė-Šventoraitė (12,4 tšk.) ir Gabrielė Gutkauskaitė-Šulskė (3,1 tšk.). G.Labuckienė ir E.Šventoraitė šią vasarą gynė Lietuvos garbę Europos moterų pirmenybėse.
Antroji auksinė karta
Antrojo dešimtmečio pabaigoje Lietuvos moterų krepšinio padangę nušvietė naujas supertalentas – Justė Jocytė. Jos vedama komanda 2019 metais iškovojo 16-mečių Europos pirmenybių sidabro medalius, o 2022 metais J.Jocytė žengė A.Rinkevičiūtės pėdomis ir su komandos draugėmis tapo Europos 18-mečių čempione. Abiem medalius iškovojusioms Lietuvos rinktinėms (2019 ir 2022 m.) vadovavo klaipėdietis treneris Vilius Stanišauskas, kuris šiais metais buvo paskirtas Lietuvos moterų rinktinės treneriu.
2019 metais Skopjėje vykusiame jauniausių merginų turnyre Lietuvos krepšininkėms tapti čempionėmis sutrukdė Rusijos komanda. Finale lietuvės nusileido rusėms 66:73.
Dvi Lietuvos rinktinės krepšininkės iš Skopjės parsivežė ne tik sidabro medalius, bet ir asmeninius apdovanojimus. J.Jocytė (vid. 19,6 tšk.), kuriai tuo metu buvo dar tik 13 metų, ir Audronė Zdanevičiūtė (vid. 16,7 tšk.) pateko į turnyro geriausių krepšininkių penketą.
Kitas dvi vasaras jaunimo turnyrai nebuvo rengiami dėl kovido pandemijos ir jaunosios krepšininkės į tarptautinę areną grįžo tik 2022 metais. Tą vasarą treneris V.Stanišauskas, J.Jocytė ir dar šešios Europos 16-mečių vicečempionės keliavo į Kretos sostinėje Heraklėjuje vykusias Europos 18-mečių pirmenybes.
Šios amžiaus grupės turnyrą Lietuvos rinktinė pradėjo pralaimėjimu Suomijos bendraamžėms, tačiau po to mūsų šalies merginos žaidė nepriekaištingai ir laimėjo visas kitas rungtynes. Lietuvės pusfinalyje įveikė vokietes 64:52, finale – ispanes 78:75.
Per Europos 18-mečių pirmenybes garsiausiai skambėjo J.Jocytės pavardė. Vidutiniškai 19,1 taško pelnydavusi Lietuvos rinktinės lyderė buvo išrinkta naudingiausia turnyro žaidėja.
Dvi Europos 18-mečių merginų čempionės J.Jocytė ir Gerda Raulušaitytė (vid. 9,4 tšk.) šiais metais jau žaidė Europos moterų pirmenybėse dalyvavusioje Lietuvos suaugusiųjų rinktinėje. O buvęs merginų rinktinės treneris V.Stanišauskas per Europos pirmenybes buvo Lietuvos moterų rinktinės treneris.
Beje, 2005 metų lapkričio 19 dieną gimusi J.Jocytė pagal amžių šią vasarą dar galėjo žaisti Europos 20-mečių pirmenybėse. Tačiau jos bendraamžės ir truputį jaunesnės krepšininkės Portugalijos mieste Matuzinjuše vykstančiame turnyre puikiai pasirodė ir be gabiausios šios kartos žaidėjos.