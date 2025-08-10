Žinios, kurios šviečia.
SportasKrepšinis

T. Dimša keliasi į Graikiją pas buvusį „Žalgirio“ trenerį

2025 m. rugpjūčio 10 d. 13:01
Lrytas.lt
Buvęs Lietuvos krepšinio rinktinės žaidėjas Tomas Dimša pirmąkart karjeroje žais Graikijoje. 31 metų 196 cm ūgio gynėjas surado naują karjeros stotelę ir rankonis sukirto su Salonikų PAOK klubu.
Lietuvis penkis sezonus priklausė Kauno „Žalgirui“, praėjusiame sezone dėl traumos nežaidė LKL čempionų gretose, vasarį paliko Kauno ekipą ir persikėlė į Ispanijos Saragosos „Casademont“ klubą.
Saragosos komandoje T.Dimša vidutiniškai per 17 minučių pelnydavo po 6,4 taško (33 procentai tritaškių), atsikovodavo po 1,8 kamuolio, atlikdavo 0,4 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 3,2 naudingumo balo.
Per septynerius pastaruosius metus lietuvis spėjo išbandyti save Vokietijoje, Italijoje ir Ispanijoje, gimtinėje atstovavo Prienų, Utenos bei Panevėžio klubams.
PAOK žais atrankoje į FIBA Čempionų lygą. Graikų klubą treniruos prieš ketverius metus „Žalgiriui“ vadovavęs slovėnas Jure Zdovcas.
