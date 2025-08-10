Žinios, kurios šviečia.
Trečiasis Lietuvos krepšinio rinktinės testas – Kaune egzaminuojamas ambicingasis Sakartvelas

2025 m. rugpjūčio 10 d. 17:31
Trenerio Rimo Kurtinaičio suburti Lietuvos krepšinio rinktinės kandidatai nuo kalbų perėjo prie darbų – po trijų savaičių fizinio pasirengimo, lietuviai įnyko į kontrolinių mačų maratoną ir sekmadienį Kauno „Žalgirio“ arenoje trečioje savo akistatoje kaunasi su ambicingu Sakartvelo žvaigždynu.
Rimo Kurtinaičio vedama komanda iš viso sužais septynias kontrolines rungtynes, o lietuviai jau yra įveikę estus 89:68 ir turkus 91:70.
Į Nemuno salą atvykę kartvelai taip pat ruošiasi Senojo žemyno pirmenybėms, į kurias pateko paskutinėmis sekundėmis nugalėję Danijos krepšininkus.
Nors Sakartvelas į Europos čempionatą pateko tik pro rakto skylutę, nuvertinti varžovų tikrai nevertėtų, nes ant Kauno „Žalgirio“ arenos parketo sekmadienį pergalės prieš lietuvius sieks NBA ir Eurolygos žaidėjai – Goga Bitadze („Orlando Magic“), Sandro Mamukelashvili („Toronto Raptors“), Kamaras Baldwinas (Miuncheno „Bayern“) ir kiti žymūs krepšininkai.
Tiesa, buvusio Vilniaus „Ryto“ trenerio serbo Aleksandaro Džikičiaus vadovaujama Sakartvelo rinktinė į Lietuvą atvyko iš treniruočių stovyklos Latvijoje, kur šią savaitę žaidė dvejas treniruočių pobūdžio rungtynes.
Jos nebuvo sėkmingos – Sakartvelo krepšininkai nedideliu skirtumu nusileido izraeliečiams 66:76 ir estams 70:75.
Sakartvelas Europos čempionato kovas pradės C grupėje Kipro Limasolio mieste, kur varžysis su Ispanija, Italija, Graikija, Kipru bei Bosnija ir Hercegovina.
Tuo tarpu lietuviai grumsis B grupėje suomių Tamperėje, o jų varžovais bus šeimininkai suomiai, pasaulio čempionai vokiečiai, Juodkalnija, Švedija ir Didžioji Britanija.
Sakartvelo vyrų krepšinio rinktinėLietuvos vyrų krepšinio rinktinėRimas Kurtinaitis

