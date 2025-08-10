Ukrainą treniruojantis A. Bagatskis pravirko konferencijoje, o po to kvietimą ignoravusius NBA žaidėjus išvadino niekšais

Rugpjūčio 6-ąją ukrainiečiai žaidė išvykos rungtynes su Šveicarija ir kiek netikėtai nusileido 64:66. Iš šios grupės į pagrindinę atranką į planetos čempionatą pateks tik viena rinktinė.
Po pergalės „Rimi“ olimpinio centro sporto salėje Rygoje, ukrainiečių ekipos vyriausiasis treneris 58 metų Ainaras Bagatskis negalėjo sulaikyti ašarų. Stratego emocinga kalba įvyko po rungtynių vykusioje spaudos konferencijoje.
„Rimtai... Gyvenau ir dirbau Ukrainoje. Žaidėme krepšinį rinktinės lygiu, dalyvavome Eurolygoje, žaidėme Europos taurėje. Rinkome pilnas sales, buvo daug žiūrovų ir, tiesą sakant, sakyčiau – norėčiau, kad greitai sugrįžtume. Nes šiems vaikinams... (latvio akyse pasirodė ašaros) Atsiprašau už emocijas...“, – sunkiai rasdamas žodžius susigraudinęs apie karą Ukrainoje kalbėjo A.Bagatskis.
Latvis negailėjo nemalonių epitetų, skirtų NBA žaidžiantiems ir į rinktinę atvykti atsisakiusiems ukrainiečių krepšininkams, pagerbdamas savo komandos žaidėjus, kurie atstovauja nacionalinei komandai
„Šie mano surinkti vaikinai visiškai atsiduoda tikslui: jie atvažiuoja į rinktinę, treniruojasi, prakaituoja, kovoja. O kiti... tikri niekšai... jie neatvyksta“, – sakė A. Bagatskis.
Treneris savo kalbą užbaigė plojimais komandai, rungtynių nugalėtojus pavadindamas „kovotojais“ ir padėkodamas jiems už atsidavimą.
Atrankos į pasaulio čempionatą išvakarėse A.Bagatskio trenerių štabas tikėjosi pagalbos iš NBA kovojančių žaidėjų. Į rinktinę buvo kviečiami „Utah Jazz“ atstovaujantis Sviatoslavas Mychailyukas, JAV ekipose žaidžiantis Dmitrijus Skapincevas ir „Los Angeles Lakers“ atstovas Aleksejus Lenas.
Tačiau nė vienas iš jų taip ir neatvyko į rinktinės stovyklą. Dėl jų nenoro padėti nacionalinei ekipai kilo nemenkas skandalas, juolab, kad žaidėjai nebendravo su treneriais ir federacijos atstovais bei neaiškino neatvykimo motyvų. Vienintelis S.Mychailyukas per socialinius tinklus paskelbė, kad jis jaučia neįvardintos traumos padarinius.
Latvis Ainaras Bagatskis pradėjo trenerio karjerą 2005 metais, derindamas tai su žaidimu Rygos „Barons“ klube. Netrukus jis baigė krepšininko karjerą ir stojo prie Kauno „Žalgirio“ vairo. Lietuvių ekipoje jis žaidė kelis sezonus.
Latvis taip pat dirbo su „Valmiera“, Krasnojarsko „Jenisej“, Gruzijos „Suchum“ ir Ukrainos klubais „Kryvbasbasket“ bei „Budivelnyk“, su kuriais du kartus tapo Ukrainos čempionu.
Jis taip pat vadovavo Žemutinio Naugardo „Nižnij Novgorod“ ekipai Eurolygoje, buvo Davido Blatto asistentu turkų „Darussafaka“ ekipoje, vadovavo Tel Avivo „Maccabi“ ir Vokietijos „Brose Basket“ klubams.
Nuo 2019 m. liepos mėn. A.Bagatskis yra „Kyiv Basket“ ir Ukrainos nacionalinės rinktinės vyriausiasis treneris. Per savo karjerą jis laimėjo Latvijos, Lietuvos, Norvegijos, Ukrainos, Baltijos lygos čempionų titulus, taip pat Izraelio taurę.