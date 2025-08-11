Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
SportasKrepšinis

Ateityje save rinktinėje matantis D. Sabonis pakomentavo J. Valančiūno mainus

2025 m. rugpjūčio 11 d. 11:30
Lrytas.lt
Sakramento „Kings“ komandos lyderis Domantas Sabonis pasidalijo savo noru ateityje atstovauti Lietuvos rinktinei artimiausiuose tarptautiniuose turnyruose.
Daugiau nuotraukų (1)
Šią vasarą D. Sabonis dėl asmeninių priežasčių praleido galimybę prisijungti prie Lietuvos komandos, kovosiančios Europos čempionate.
„Labai norėčiau būti su rinktine. Stebėjau, kaip Lietuva nugalėjo Sakartvelą“, – pasakojo krepšininkas.
„Kita vasara bus laisva, o po to laukia pasaulio čempionatas ir olimpinės žaidynės. Sieksiu būti jų dalimi.“
D. Sabonis taip pat pasidalijo savo mintimis apie mainus, po kurių Jonas Valančiūnas paliko „Kings“ ir prisijungė prie Denverio „Nuggets“.
„Gaila prarasti puikų draugą, bet džiaugiuosi už jį, – sakė D. Sabonis. – „Nuggets“ yra viena iš NBA grandų, o Jonas siekia pergalių. Esu tikras, kad jis patenkintas savo nauja situacija“, – žurnalistui Seanui Cunninghamui sakė lietuvis.
Domantas SabonisJonas ValančiūnasSacramento Kings
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.