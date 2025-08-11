Ateityje save rinktinėje matantis D. Sabonis pakomentavo J. Valančiūno mainus

Šią vasarą D. Sabonis dėl asmeninių priežasčių praleido galimybę prisijungti prie Lietuvos komandos, kovosiančios Europos čempionate.
„Labai norėčiau būti su rinktine. Stebėjau, kaip Lietuva nugalėjo Sakartvelą“, – pasakojo krepšininkas.
„Kita vasara bus laisva, o po to laukia pasaulio čempionatas ir olimpinės žaidynės. Sieksiu būti jų dalimi.“
D. Sabonis taip pat pasidalijo savo mintimis apie mainus, po kurių Jonas Valančiūnas paliko „Kings“ ir prisijungė prie Denverio „Nuggets“.
„Gaila prarasti puikų draugą, bet džiaugiuosi už jį, – sakė D. Sabonis. – „Nuggets“ yra viena iš NBA grandų, o Jonas siekia pergalių. Esu tikras, kad jis patenkintas savo nauja situacija“, – žurnalistui Seanui Cunninghamui sakė lietuvis.
Domantas SabonisJonas ValančiūnasSacramento Kings
Rodyti daugiau žymių