Sportas Krepšinis

Buvęs Jonavos žaidėjas pravers Eurolygos duris

2025 m. rugpjūčio 11 d. 08:41
Lrytas.lt
Jonavoje prieš dvejus metus žaidęs Glynnas Watsonas debiutuos Eurolygoje. Oficialiai paskelbta, kad 185 cm ūgio gynėjas papildė Vilerbano „ASVEL“ komandos gretas. Kontraktas sudarytas vieneriems metams.
2022–2023 m. LKL pirmenybėse Virginijaus Šeškaus treniruojamoje komandoje amerikietis vidutiniškai pelnė 14,6 taško, atliko 4,2 rezultatyvaus perdavimo, atkovojo 2,5 kamuolio bei surinko 14,9 naudingumo balo.
Tą sezoną G. Watsonas su Jonava iškovojo KMT sidabro medalius, bei pasiekė LKL pirmenybių pusfinalį.
Praėjusį sezoną gynėjas žibėjo Diunkerko „Gravelines“ komandoje. Prancūzijos pirmenybėse jo vidurkiai buvo 32 minutės, 16,3 taško (38 % tritaškių), 4 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai ir 13,2 naudingumo balo.
