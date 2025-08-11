Žinios, kurios šviečia.
Lietuviams Europos čempionate grasinantis L. Markannenas surengė dar vieną šou

2025 m. rugpjūčio 11 d. 20:49
Lrytas.lt
Suomijos rinktinė su Lauri Markannenu priešakyje ir toliau sėkmingai ruošiasi artėjančiam Euorpos krepšinio čempionatui.
Suomiai antra kartą iš eilės 92:74 (23:22, 28:19, 23:23, 18:10) nugalėjo Belgijos krepšininkus.
28-erių L.Markkanenas varžovams atseikėjo net 31 tašką (4/6 dvit., 4/6 trit., 11/12 baud.) ir prie pergalės pridėjo 5 atkovotus kamuolius.
Pirmose rungtynėse puolėjas surengė dar įspūdingesnį pasirodymą, kuomet pelnė 48 taškus.
Šįkart „Utah Jazz“ lyderiui puikiai talkino 4 tritaškius pataikęs Sasu Salinas, kuris surinko 17 taškų.
Suomijos rinktinė Europos čempionate bus B grupės šeimininke, kuri priims Lietuvos, Vokietijos, Juodkalnijos, Didžiosios Britanijos ir Švedijos nacionalines komandas.
„Eurobasket 2025“ prasidės rugpjūčio 27 dieną.
