Lietuvos rinktinės lyderė pateko į simbolinį Europos U20 čempionato penketą

Vos 18-os sulaukusi krepšininkė čempionate demonstravo itin solidų žaidimą – vidutiniškai pelnė po 17,9 taško, atkovojo po 6 kamuolius, atliko beveik 3 rezultatyvius perdavimus ir rinko 17,6 naudingumo balo.
Tarp ryškiausių jos pasirodymų – neeilinis individualus šou dvikovoje su Izraelio rinktine. Paunksnytė tuomet pelnė net 43 taškus – tai buvo geriausias rezultatas viso turnyro kontekste pagal pelnytus taškus vienose rungtynėse.
Į simbolinį penketą taip pat pateko MVP pripažinta ispanė Gina Garcia, latvė Raina Tomašicka, švedė Lourdes Da Silva ir italė Cristina Osazuwa.