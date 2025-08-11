Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
SportasKrepšinis

Lietuvos rinktinės lyderė pateko į simbolinį Europos U20 čempionato penketą

2025 m. rugpjūčio 11 d. 09:50
Lrytas.lt
Puikiai su Lietuvos U20 moterų rinktine Europos čempionate pasirodžiusi Danielė Paunksnytė sulaukė reikšmingo asmeninio įvertinimo – jos pavardė atsidūrė tarp penkių geriausių turnyro žaidėjų.
Daugiau nuotraukų (1)
Vos 18-os sulaukusi krepšininkė čempionate demonstravo itin solidų žaidimą – vidutiniškai pelnė po 17,9 taško, atkovojo po 6 kamuolius, atliko beveik 3 rezultatyvius perdavimus ir rinko 17,6 naudingumo balo.
Tarp ryškiausių jos pasirodymų – neeilinis individualus šou dvikovoje su Izraelio rinktine. Paunksnytė tuomet pelnė net 43 taškus – tai buvo geriausias rezultatas viso turnyro kontekste pagal pelnytus taškus vienose rungtynėse.
Į simbolinį penketą taip pat pateko MVP pripažinta ispanė Gina Garcia, latvė Raina Tomašicka, švedė Lourdes Da Silva ir italė Cristina Osazuwa.
Lietuvos merginų (U-20) krepšinio rinktinėEuropos merginų (U-20) krepšinio čempionatas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.