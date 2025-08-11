Prie „Šiaulių“ prisijungs Suomijoje tobulėjęs jaunuolis

Savo amžiaus grupėje Moksleivių krepšinio lygoje dominavęs 195 cm ūgio puolėjas 15-mečių čempionate rinko 22,1 taško, 11,4 atkovoto kamuolio ir 3,8 rezultatyvaus perdavimo statistiką. Po šio sezono jaunuolis persikėlė į Kauno „Žalgirio“ sistemą.
Kartu su laikinosios sostinės ekipa jaunuolis dalyvavo 2022-ųjų Eurolygos jaunimo turnyre.
Po etapo Kaune Čivilis išvyko į užsienį, kur dvejus metus praleido Juveskiulės akademijoje ir žaidė antroje Suomijos lygoje.
Pastarąjį sezoną universalaus puolėjo komanda pasiekė turnyro finalą ir užėmė antrąją vietą.
Krepšininko skaičiai Šiaurės Europos valstybėje siekė 11 taškų, 4,2 sugriebto kamuolio ir 2,5 rezultatyvaus perdavimo. Krepšį iš toli jis atakavo 38,3 proc. taiklumu, o iš dviejų taškų zonos – 43,1.