R. Jokubaitis – apie J. Valančiūno vaidmenį, varžovams sunkiai įmenamą derinį ir Ą. Tubelio ryšį su Kaunu

Po rungtynių kalbintas Rokas Jokubaitis džiaugėsi Jono Valančiūno prisijungimu prie komandos bei stipriu sirgalių palaikymu „Žalgirio“ arenoje:
„Labai smagu šiaip, labai palaikymas fainas buvo, nuo pat pradžių užkūrė ir mus. Pradėjome su gera energija, tik po to gal toks nelabai gražus krepšinis gavosi, nedaug taškų. Tikrai labai geras testas. Gruzinai tikrai dirbo gynyboje puikiai.
Tai buvo mums, manau, geriausias testas kol kas. Ir, aišku, Joną "įjungėm". Pirmos rungtynės, faktas, kad buvo susižaidimo broko, bet matėme, kad Jonas gali visus išstumdyti, jei jam įmesime kamuolį po krepšiu.
Manau, truputį dar laiko ir gausime tą tikrai gynybinį, gražų, greitą krepšinį”– kalbėjo pagrindinis rinktinės įžaidėjas.
Rungtynėse prieš Sakartvelą per 21 žaidimo minutę R. Jokubaitis pelnė 9 taškus (4/7 dvit., 0/3 trit., 1/2 baud.), atliko 6 rezultatyvius perdavimus, atkovojo ir perėmė po vieną kamuolį, du kartus prasižengė ir tiek pat sykių privertė varžovus pažeisti taisykles.
- Kiek smagu turėti aikštelėje Joną ir sukti pikenrolą su juo?
- Smagu, smagu. Praeitą vasarą nežaidėme, dabar tik kelios treniruotės buvo, tai tikrai dar reikia daug įdirbio, jaučiasi tas, bet pajusime vienas kitą - čia nėra labai sunku.
- Kiek tai didžiulė paspirtis rinktinei?
- Buvo problemų su atkovotais kamuoliais. Po krepšiu ir puolime tie atkovoti kamuoliai, ir gynyboje užkamšo. Padedame ir jam pikenruoluose, ir jis mums kažkur po krepšiu. Manau, tikrai treneris Rimas ras būdų, kaip jį išnaudoti ir kaip visus aplipdyti aplink Joną.
- Kiek skiriasi žaidimas su Jonu ir be Jono?
Manau, buvo galima tai pastebėti – tiek puolime, tiek gynyboje atsiranda naujų dalykų. Treneris jau minėjo, kad keisis žaidimo braižas, ir pamažu tai pradeda atsispindėti aikštėje. Bet dar turime laiko – laukia penkerios kontrolinės rungtynės, kelios savaitės iki čempionato.
Su tokiu tempu, kaip dabar dirbame, manau, kad būsime pasiruošę žaisti dviem skirtingais, bet efektyviais krepšinio stiliais.
– Rimas Kurtinaitis turi derinį „Lietuva“, kurio pradininkas yra. Matėme jį rungtynėse tiek su turkais, tiek šiandien, pačiam nėra keista, kaip gerai jis gaunasi?
– Tikrai stebina. Pats derinys – gana paprastas, bet kai jį kelis kartus išsukame, dažniausiai viskas baigiasi laisvu metimu. Lyg ir nieko sudėtingo, bet rezultatas – labai efektyvus.
Manau, dar reikia jį ištobulinti iki tokio lygio, kad kiekviena komanda jį žinotų, bet niekas nesustabdytų.
– Kaip manai, ar po tokių Ąžuolo Tubelio dėjimų Kaunas greitai jį pamils?
– Kalbėjomės dar ant suolo – po to bloko ir dėjimo greitoje atakoje, galima sakyti, kad „Žalgirio“ sirgaliai jį jau įsimylėjo. Aišku, čia su šypsena, juokais.
Kas buvo praeityje – tebūnie praeityje. Svarbiausia, kokią energiją jis atneša dabar. O šiuo metu jis – vienas geriausių ir daugiausiai potencialo turinčių žaidėjų savo pozicijoje.
– Aikštėje atrodote labai vieningi. Gal treneris Kurtinaitis turi savų būdų jus taip uždegti?
– Susirinkome dar liepos 14-ąją – jau vien tai daug reiškia. Turėjome tikrai intensyvų pasiruošimo laikotarpį, per sunkias treniruotes išmoksti palaikyti vienas kitą – taip ir susiklijuoji.
Visi čia atvykome turėdami vieną tikslą. Neslepiame to, nes jau tiek metų praėjo... Tikiuosi, kad tokį žaidimą išlaikysime ir turnyre. Treneris Rimas dirba tikrai puikiai – belieka tikėti juo ir toliau eiti ta pačia kryptimi.
– Tas vienas tikslas yra medaliai?
– Faktas, taip.
– Faktas, taip.
Artėjančias draugiškas rungtynes lietuviai žais rugpjūčio 14-ąją Rygoje su Latvijos nacionaline rinktine.
Jau kitą dieną mūsiškiai Šiauliuose susitiks su Luka Dončičiaus vedama Slovėnijos komanda. Europos čempionate lietuviai startuos rugpjūčio 27-ąją. Pirmasis varžovas – Didžioji Britanija.