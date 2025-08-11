Tel Avivo „Maccabi“ oficialiai atsisveikino su R. Jokubaičiu

Lietuvis buvo sudaręs sutartį su „Maccabi“ iki 2027 metų. Ji buvo pasirašyta praėjusią vasarą, kai žaidėjas persikėlė iš „Barcelonos“.
Klubas 24-erių įžaidėjui padėkojo už sezoną ir palinkėjo sėkmės tolimesniame karjeros etape.
Anksčiau buvo skelbta, kad R. Jokubaitis turėtų prisijungti prie Miuncheno „Bayern“ ekipos.
Praėjusiame sezone Eurolygoje lietuvis sužaidė proveržio sezoną – vidutiniškai rinko po 12,6 taško, atkovojo 3,2 kamuolio ir atliko 4,7 rezultatyvaus perdavimo.
Lietuvis šiltai atsisveikino su Izrealio klubu ir jo fanais.
„Po ilgų apmąstymų, sunkių pokalbių bei viešų diskusijų galiu patvirtinti, kad mano laikas „Maccabi“ klube oficialiai baigėsi.
Šis sprendimas yra vienas sunkiausių karjeroje. Kartais gyvenimas pateikia aplinkybes, kurios reikalauja sunkių pasirinkimų ne tik aikštelėje, bet ir už jos ribų“.
Aš tikrai vertinau savo laiką atstovaujant šiam legendiniam klubui. Didžiuojuosi darbui, kurį nuveikėme praėjusį sezoną ir esu itin dėkingas už paramą, kurios sulaukiau iš trenerių, komandos draugų ir, svarbiausia, neįtikėtinų gerbėjų.
Jūsų aistra, ištikimybė ir energija visada liks su manimi“, – „Instagram“ rašė R. Jokubaitis.