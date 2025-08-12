Orai
Sportas
Krepšinis
2025 m. rugpjūčio 12 d. 12:49
„Gargždai“ pasipildė Vokietijoje rungtyniavusiu aukštaūgiu
2025 m. rugpjūčio 12 d. 12:49
Lrytas.lt
„Gargždų“ gretas papildė 206 cm ūgio puolėjas iš JAV – Brandonas Horvathas.
Praėjusį sezoną amerikietis atstovavo Brose Bamberg ekipai Vokietijos BBL lygoje.
Vokietijoje krepšininkas rinko po 5,9 taško ir 4,5 atkovoto kamuolio.
Po žaidimo NCAA B.Horvarthas rungtyniavo Belgijos ir Prancūzijos čempionatuose.
