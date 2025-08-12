Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
SportasKrepšinis

Italijos legenda sulaukęs 37-erių iškovojo pirmąjį karjeros titulą

2025 m. rugpjūčio 12 d. 09:20
Lrytas.lt
Italijos krepšinio legenda Danilo Gallinari sulaukęs 37-erių pagaliau iškovojo pirmąjį trofėjų savo profesionalo karjeroje.
Daugiau nuotraukų (1)
Puolėjo atstovaujama Bajamono „Vaqueros“ ekipa 82:68 (22:15, 18:19, 22:19, 20:15) nugalėjo Ponsės „Leones“ su Brady Maneku ir triumfavo Puerto Riko lygos finalo seriją laimėjo 4:1.
Finalinėse rungtynėse D.Gallinari pelnė 24 taškus, atkovojo 6 kamuolius ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus.
Visos serijos metu italas rinko po 26,3 taško, 6,5 atkovoto kamuolio ir 4 rezultatyvius perdavimus.
Tiesa, krepšininkas ilgai džiaugtis negalės, kadangi jau artimiausiu metu D.Gallinari prisijungs prie Italijos rinktinės, kuri ruošiasi artėjančiam Europos čempionatui.
Danilo GallinariPuerto RikasItalijos krepšinio rinktinė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.