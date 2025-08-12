Italijos legenda sulaukęs 37-erių iškovojo pirmąjį karjeros titulą

Puolėjo atstovaujama Bajamono „Vaqueros“ ekipa 82:68 (22:15, 18:19, 22:19, 20:15) nugalėjo Ponsės „Leones“ su Brady Maneku ir triumfavo Puerto Riko lygos finalo seriją laimėjo 4:1.
Finalinėse rungtynėse D.Gallinari pelnė 24 taškus, atkovojo 6 kamuolius ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus.
Visos serijos metu italas rinko po 26,3 taško, 6,5 atkovoto kamuolio ir 4 rezultatyvius perdavimus.
Tiesa, krepšininkas ilgai džiaugtis negalės, kadangi jau artimiausiu metu D.Gallinari prisijungs prie Italijos rinktinės, kuri ruošiasi artėjančiam Europos čempionatui.