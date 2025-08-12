Žinios, kurios šviečia.
SportasKrepšinis

Kauno „Žalgiris“ apsigalvojo – po pasipiktinimo bangos nutraukė sutartį su turkų kompanija

2025 m. rugpjūčio 12 d. 18:52
Lrytas.lt
Turėjęs įvykti Kauno „Žalgirio“ ir Turkijos estetikos klinikos „Lema Clinic“ bendradarbiavimas tęsėsi vos parą – kauniečiai sužinojo, kad minėta klinika turi gerus santykius su agresorę Rusiją, iš esmės palaiko karą Ukrainoje, tad suskubo nutraukti draugystę.
Apie tai klubas paskelbė oficialiame pranešime: Kauno „Žalgirio“ krepšinio klubas nutraukė rugpjūčio 11 d. pradėtą bendradarbiavimą su Turkijos dantų estetikos klinika „Lema Clinic“.
Paaiškėjus informacijai apie buvusių partnerių ryšius karinę agresiją vykdančioje valstybėje buvo nuspręsta bendradarbiavimą stabdyti jam dar neįsibėgėjus. Toks sprendimas buvo priimtas nedelsiant, o jo komunikacija užtruko sprendžiant sutarties nutraukimo teisinius niuansus.
Renkantis partnerius suklydome, neįvertindami jų veiklos bei rinkodaros geografijos ir šią klaidą kuo skubiau ištaisysime. Tuo pačiu informavome „Lema Clinic“ įmonę, kad jų veiklos strategija neatitinka mūsų vertybių.
Kauno „Žalgiris“ ne kartą yra pademonstravęs savo tvirtą poziciją dėl karinės agresijos – klubas yra išreiškęs paramą Ukrainai, vykdė ne vieną paramos akciją, skyrė lėšas pagalbą Ukrainai teikiančioms organizacijoms“.
Dieną prieš „Žalgiris“ išplatino pranešimą, jog draugaus su turkais: „Kauno „Žalgirio“ krepšinio klubas ir viena pirmaujančių Turkijos dantų estetikos klinikų „Lema Clinic“ pradeda tarptautinę partnerystę, kuri apjungia sportą ir aukščiausios kokybės dantų priežiūrą.
Ši partnerystė ne tik prisidės prie profesionalių sportininkų gerovės, bet ir suteiks naudą gerbėjams bei tūkstančiams tarptautinių pacientų, besirenkančių pažangius dantų gydymo sprendimus Turkijoje.“
Sirgaliai ir klubo gerbėjai jau pirmadienį pradėjo piktintis, jog kauniečiai siekia draugystės su kompanija, kuri turi savo filialus Rusijoje ir sėkmingai bendradarbiauja su agresoriumi.
