Oficialu: R. Jokubaitis ilgam susiejo ateitį su Vokietijos klubu

2025 m. rugpjūčio 12 d. 13:30
Lietuvos rinktinės įžaidėjas Rokas Jokubaitis sudarė ilgalaikį kontraktą su Vokietijos Miuncheno „Bayern“ klubu.
192 cm ūgio įžaidėjas su Eurolygos komanda sudarė sutartį iki 2028 metų vasaros.
Krepšininkas turėjo sutartį su Tel Avivo „Maccabi“, tačiau dėl neramumų Izraelyje 24-erių lietuvis nusprendė išsiskirti su komanda.
Praėjusiame sezone Eurolygoje lietuvis sužaidė proveržio sezoną – vidutiniškai rinko po 12,6 taško, atkovojo 3,2 kamuolio ir atliko 4,7 rezultatyvaus perdavimo.
Šiuo metu R.Jokubaitis pluša Lietuvos krepšinio rinktinės stovykloje ir ruošiasi artėjančiam Europos čempionatui.
 
