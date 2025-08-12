Oficialu: R. Jokubaitis ilgam susiejo ateitį su Vokietijos klubu

192 cm ūgio įžaidėjas su Eurolygos komanda sudarė sutartį iki 2028 metų vasaros.
Krepšininkas turėjo sutartį su Tel Avivo „Maccabi“, tačiau dėl neramumų Izraelyje 24-erių lietuvis nusprendė išsiskirti su komanda.
Praėjusiame sezone Eurolygoje lietuvis sužaidė proveržio sezoną – vidutiniškai rinko po 12,6 taško, atkovojo 3,2 kamuolio ir atliko 4,7 rezultatyvaus perdavimo.
Šiuo metu R.Jokubaitis pluša Lietuvos krepšinio rinktinės stovykloje ir ruošiasi artėjančiam Europos čempionatui.
Rokas JokubaitisMiuncheno BayernTel Avivo Maccabi
