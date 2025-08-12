Žinios, kurios šviečia.
Sportas

Tapo aišku, kada L. Jamesas taps absoliučiu NBA rekordininku

2025 m. rugpjūčio 12 d. 23:43
Lrytas.lt
„Los Angeles Lakers“ puolėjas, viena didžiausių NBA žvaigždžių LeBronas Jamesas 2025–2026 m. sezono atidarymo rungtynėse prieš „Golden State Warriors“ ekipą pasirodys savo 23-iąjame sezone ir NBA taps vieninteliu rekordininku. Daugiau už L.Jamesą sezonų NBA nebus sužaidęs nė vienas lygos krepšininkas.
Anksčiau NBA sezonų skaičiaus rekordas priklausė Vince'ui Carteriui – 22. Šiuo metu šį pasiekimą dalijasi būtent M.Jamesas ir V.Carteris.
Be jų, Dirkas Nowitzkis, Kevinas Garnettas, Kevinas Willisas ir Robertas Parishas lygoje yra sužaidę bent 21 sezoną.
Tarp aktyvių žaidėjų 20 sezonų ribą yra peržengęs tik Chrisas Paulas.
Šį sezoną L.Jamesas taip pat gali pasiekti reguliariajame sezone sužaistų rungtynių rekordą, jei aikštėje pasirodys bent 50-yje rungtynių ir pranoks R.Parishą, Pastarojo sąskaitoje yra 1611 rungtynių.
LeBronas JamesasVince'as CarterisNBA
