Tapo aišku, kada L. Jamesas taps absoliučiu NBA rekordininku

Anksčiau NBA sezonų skaičiaus rekordas priklausė Vince'ui Carteriui – 22. Šiuo metu šį pasiekimą dalijasi būtent M.Jamesas ir V.Carteris.
Be jų, Dirkas Nowitzkis, Kevinas Garnettas, Kevinas Willisas ir Robertas Parishas lygoje yra sužaidę bent 21 sezoną.
Tarp aktyvių žaidėjų 20 sezonų ribą yra peržengęs tik Chrisas Paulas.
Šį sezoną L.Jamesas taip pat gali pasiekti reguliariajame sezone sužaistų rungtynių rekordą, jei aikštėje pasirodys bent 50-yje rungtynių ir pranoks R.Parishą, Pastarojo sąskaitoje yra 1611 rungtynių.
LeBronas JamesasVince'as CarterisNBA
Rodyti daugiau žymių