„Žalgirio“ 3x3 krepšinio turnyre – specialus iššūkis ir galimybė susitikti su žalgiriečiais

Turnyro metu komandos varžysis dėl aukščiausių vietų ir partnerių įsteigtų apdovanojimų, o žiūrovai galės stebėti rungtynes, dalyvauti konkursuose ir laimėti prizų. Taip pat bus galimybė susitikti su „Žalgirio“ žaidėjais.
Renginys ir konkursas yra iniciatyvos „Žalioji tribūna“ dalis. Jos esmė – per renginius, edukacinius projektus ir partnerystes skatinti aplinkai draugiškus sprendimus, dalytis praktinėmis žiniomis ir stiprinti vietos bendruomenių vaidmenį pereinant prie tvaresnio gyvenimo būdo. Šių metų turnyro tema – energetinis efektyvumas ir nepriklausomybė. Be sportinių varžybų, renginyje bus kalbama apie tai, kaip gyventojai ir bendruomenės gali efektyviau naudoti energiją ir patys ją iš dalies pasigaminti.
„Šiemet konkursą laimėjusi jungtinė komanda iš Raseinių ir Ariogalos įkvėpė savo pavyzdžiu. Nuo saulės jėgainės ant sporto centro stogo įrengimo ir tūkstančių pasodintų medžių, iki tvaraus judėjimo iniciatyvų ir aplinkos tvarkymo akcijų – ši bendruomenė įrodė, kad tvarūs sprendimai gali būti bendruomeniški, sistemingi ir veiksmingi. Džiaugiamės galėdami atvežti į Raseinius 3x3 turnyrą, kuris taps ne tik sporto, bet ir bendruomeniškumo bei aplinkosaugos švente“, – sako „Žalgirio“ rinkodaros direktorius Ignas Vyšniauskas.
Renginio metu veiks edukacinė erdvė, kurioje dalyvaus ir turnyro partneriai atsinaujinančios energetikos startuolis „Tukas EV“, gaminantis mobilią energijos kaupyklą – treniruoklį. Įmonės atstovai pristatys, kaip efektyviau planuoti ir naudoti elektros energiją namų ūkiuose, įstaigose ar bendruomeniniuose objektuose. Taip pat bus diskutuojama apie decentralizuotus energijos šaltinius ir praktinius būdus, kaip mažinti energijos vartojimą kasdienėse situacijose.
Kitas turnyro akcentas – skaitmeninis žingsnių iššūkis, organizuojamas bendradarbiaujant su ėjimo programėle „Walk15“. Visos turnyre dalyvausiančios komandos gali registruotis į žingsnių iššūkį jau dabar, o žingsnių skaičiavimas prasidės likus dviem savaitėms iki turnyro ir tęsis iki renginio pabaigos. Prie komandos iššūkyje gali prisijungti draugai, šeimos ar bendruomenės nariai. Daugiausiai žingsnių surinkusi komanda bus apdovanota specialiu prizu pasibaigus turnyrui.
„3x3 turnyras yra tęstinis projektas – siekiame, kad per krepšinį ir partnerystes su įvairiomis organizacijomis galėtume nuosekliai skatinti pokyčius tvaresnio gyvenimo būdo link. Bendruomenių dalyvavimas ir praktiškos, aktualios temos leidžia kalbėti apie tvarumą ne formaliai, o per žmonėms atpažįstamas situacijas. Renginių metu matome, kad toks formatas veikia – žmonės ne tik domisi, bet ir įsitraukia“, – teigia I. Vyšniauskas.
Komandos, norinčios dalyvauti 3x3 turnyre, kviečiamos registruotis iki rugpjūčio 20 d. 23:59 val. Pasibaigus registracijai, bus paskelbtas renginio tvarkaraštis, kuris leis dalyviams ir žiūrovams iš anksto susipažinti su suplanuotomis veiklomis ir jų laikais.