Apie galingą praeityje Lietuvos rinktinę prakalbęs latvis K. Porzingis pridėjo: „Dabar laikai pasikeitė“

Vienas iš latvių rinktinės veidų – NBA sėkmingai žaidžiantis 30-metis Kristapas Porzingis. Krepšininkas, kaip ir Jonas Valančiūnas, pasirengimą pirmenybėms pradėjo kur kas vėliau nei kiti komandos draugai – liepos 31-ąją.
Latviai kol kas yra sužaidę vieną dvikovą Slovėnijoje, kurią pralaimėjo Italijos komandai 75:91.
Prieš mūšį su lietuviais 218 cm ūgio K.Porzingis buvo ramus, gerai nusiteikęs ir tikino, kad neverta sureikšminti dvikovos su lietuviais.
„Galiu pasakyti, kad tai mačas, į kurį lietuviai tikrai atvyks (juokiasi). Anksčiau mes visiškai negalėdavome konkuruoti su lietuviais. Nes jie buvo labai stiprūs. Dabar laikai pasikeitė.
Pažįstu lietuvių komandą, įskaitant ir NBA bei Eurolygos žaidėjus. Tai gera ir agresyvi rinktinė. Jie bus rimtai nusiteikę, bus spaudimas ir jie norės mus būtinai išmušti iš ritmo.
Lietuviai net ir ne pajėgiausios sudėties būna stiprūs – žaidžia agresyviai, gynėjai prisikabina ir neleidžia ramiai žaisti“, – tikino K.Porzingis, kuris taip pat pabrėžė, kad rungtynės su lietuviais visada būna emociškai įkrautos, tad jam bus laibai smagu patirti tą jausmą.
Šeštadienį Latvija namuose draugiškose rungtynėse taip pat žais su Lukos Dončičiaus vedama Slovėnija, o kitą savaitę Atėnuose susitiks su Graikija ir Italija.
„Mums reikia draugiškų rungtynių. Akivaizdu, kad turime tobulinti tiek puolimą, tiek gynybą. Šiuo metu nereikia panikuoti, jei kažkas nepavyks. Su kiekvienomis draugiškomis rungtynėmis vis geriau pasiruošime – tai svarbiausia“, – aiškino K.Porzingis.
Paprašytas išvardinti geriausius Lietuvos žaidėjus, jis ramiai vardino žvaigždžių pavardes.
„Man labai patiko Ramūnas Šiškauskas – kaip jis mėtė ir perdavinėjo kamuolį. Arvydas Sabonis, Šarūnas Marčiulionis, aj, žinoma, kad Šaras Jasikevičius – lietuviai turi legendinius žaidėjus,“ – kalbėjo Latvijos krepšinio žvaigždė.
Latvija Europos čempionate kovos tik Rygoje – pradžioje jie varžysis A grupėje su Čekija, Serbija, Estija, Portugalija ir Turkija. Patekę į atkrintamuosius mačus, jie ir toliau žaistų Latvijos sostinėje – šiame mieste paaiškės „EuroBasket 2025“ čempionas.
Europos čempionato finaliniame turnyre 24 komandos rugpjūčio pabaigoje ir rugsėjo pradžioje žais keturiose grupėse – Rygoje, Tamperėje, Katovicuose ir Limasolyje. Keturios geriausios kiekvienos grupės komandos pateks į atkrintamąsias varžybas Rygoje, o medalių laimėtojai paaiškės rugsėjo 14 dieną.
