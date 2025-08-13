Buvusio žalgiriečio žmona sukritikavo Slovėnijos rinktinę: „Cirkas, vykstantis keletą metų“

„Netikrasis treneris jo neatkabino. Dragičius pats paliko šį cirką, vykstantį keletą metų. Tai – didžiulis skirtumas“, – feisbuko komentare parašė Dragičiaus žmona Svetlana.
Z.Dragičius Slovėnijos rinktinei atstovauja jau 14 metų nuo 2011-ųjų, kai apsivilko šalies ekipos aprangą Lietuvoje vykusiame Europos krepšinio čempionate. 36-erių krepšininkas savo gimtosios valstybės rinktinei atstovavo septyniuose didžiuosiuose turnyruose.
Pasak žaidėjo žmonos, dėl situacijos kaltas rinktinės treneris Aleksanderis Sekuličius, kurį moteris vadino netikru.
„Zokis pats paliko rinktinę ir taip palengvino dalią vienam džentelmenui, kuris nežinojo, kaip jį atkabinti iš rinktinės. Po rungtynių su Vokietija, kur Zokis žaidė tik tris minutes, jis norėjo atsakymo, kodėl taip įvyko. Netikrojo trenerio atsakymas buvo, kad jis nemanė, kad Zokis galėjo padėti komandai. Juokingiausias argumentas buvo, kai jis pasakė, kad Zokis negali žaisti už nuopelnus. Tegul pasižiūri į save veidrodyje ir tai pakartoja“, – rėžė Svetlana, po žinutės pridėjusi ir klouno jaustuką.
„Nuoširdžiai manau, kad Zokis šitoje pozicijoje atsirado dėl savo pavardės, bet tai jau nebesvarbu. Jauni žaidėjai nusipelno šanso ir paskatinimo, o rinktinės senbuviams linkiu kelionę komandoje baigti garbingai, gaunant bent šiek tiek pagyrų iš valdžios.“
Z.Dragičius Kauno „Žalgiriui“ atstovavo 2021–2022 m. sezone ir Eurolygoje rinko po 3,9 taško ir 2,1 naudingumo balo. Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) jo skaičiai buvo geresni – 6,3 taško ir 6,3 naudingumo balo.