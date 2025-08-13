Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
SportasKrepšinis

Draugiškas rungtynes praleidęs S.Francisco atskleidė savo traumos rimtumą

2025 m. rugpjūčio 13 d. 08:45
Lrytas.lt
Praėjusį ketvirtadienį, rugpjūčio 8 d., Prancūzijos krepšinio rinktinė draugiškose rungtynėse 74:67 įveikė Didžiosios Britanijos komandą. Susitikime aikštelėje nepasirodė Kauno „Žalgirio“ lyderis Sylvainas Francisco dėl, kaip vėliau buvo pranešta, peties traumos.
Daugiau nuotraukų (1)
Praėjus keletai dienų po rungtynių, žalgirietis nuramino sirgalius – jo trauma nėra rimta.
„Vis geriau ir geriau, – federacijos paklaustas apie savo paties būklę atsakė S.Francisco. – Daugiau išgąsčio nei žalos. Geriau jaučiausi jau rungtynių su Didžiąja Britanija rytą. Šiandien (antradienį, rugpjūčio 12 d. – aut. past.) jau tęsiu dalyvavimą treniruotėse.“
Prancūzijos rinktinė turėjo praėjusį savaitgalį turėjo nedidelę pertrauką, o S.Francisco ją išnaudojo laiką skirdamas tiek asmeniniams, tiek profesiniams reikalams.
„Pailsėjau, turėjau masažų, susitikau su šeima. Pažiūrėjau anime, aišku, pamėčiau į krepšį, – teigė žaidėjas. – Nuvykau į Miuncheną ir Paryžių, bet apskritai tiesiog ramiai leidau laiką.“
Ketvirtadienį, rugpjūčio 14 d., prancūzai draugiškame mače susitiks su Ispanijos rinktine.
Praėjusį sezoną „Žalgirį“ į priekį vedęs S.Francisco kovoja dėl vietos finaliniame Prancūzijos rinktinės dvyliktuke. Šiuo metu komandos stovykloje pluša 14 krepšininkų.
Prancūzijos vyrų krepšinio rinktinėSylvainas FranciscoKauno Žalgiris

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.