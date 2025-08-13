Draugiškas rungtynes praleidęs S.Francisco atskleidė savo traumos rimtumą

Praėjus keletai dienų po rungtynių, žalgirietis nuramino sirgalius – jo trauma nėra rimta.
„Vis geriau ir geriau, – federacijos paklaustas apie savo paties būklę atsakė S.Francisco. – Daugiau išgąsčio nei žalos. Geriau jaučiausi jau rungtynių su Didžiąja Britanija rytą. Šiandien (antradienį, rugpjūčio 12 d. – aut. past.) jau tęsiu dalyvavimą treniruotėse.“
Prancūzijos rinktinė turėjo praėjusį savaitgalį turėjo nedidelę pertrauką, o S.Francisco ją išnaudojo laiką skirdamas tiek asmeniniams, tiek profesiniams reikalams.
„Pailsėjau, turėjau masažų, susitikau su šeima. Pažiūrėjau anime, aišku, pamėčiau į krepšį, – teigė žaidėjas. – Nuvykau į Miuncheną ir Paryžių, bet apskritai tiesiog ramiai leidau laiką.“
Ketvirtadienį, rugpjūčio 14 d., prancūzai draugiškame mače susitiks su Ispanijos rinktine.
Praėjusį sezoną „Žalgirį“ į priekį vedęs S.Francisco kovoja dėl vietos finaliniame Prancūzijos rinktinės dvyliktuke. Šiuo metu komandos stovykloje pluša 14 krepšininkų.