Į Jonavą atvyksta Serbijoje rungtyniavęs amerikietis

2025 m. rugpjūčio 13 d. 15:35
Jonavos krepšinio klubas pasiekė susitarimą su pernai Serbijoje „Mladost MaxBet“ rungtyniavusiu gynėju Daivienu Williamsonu.
25 metų 187 cm ūgio gynėjas 2024-2025 sezone Serbijos krepšinio lygoje atstovaudamas Zemuno ekipą per 24 minutes įmesdavo po 14,2 taško, atlikdavo po 3 rezultatyvius perdavimus, atkovodavo po 2 kamuolius ir rinkdavo 12,2 naudingumo balo.
Amerikiečiui sezonas Jonavoje bus trečiasis Europoje, 2023-2024 m. sezone jis rungtyniavo Danijoje, Nestvedo „Team Fog“ ekipoje.
Gynėjas praeityje atstovavo „Wake Forest“ universitetą, kuriame rungtyniavo ir praėjusio sezono Jonavos ekipos lyderis Brandonas Childressas.
Su komandos naujoku pasirašyta vienų metų sutartis.
