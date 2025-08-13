Latvijos rinktinė prieš Lietuvą žais be trijų savo kandidatų

„Artūras nerungtyniaus galvojant apie žaidėjo pasisaugojimą – jo trauma nėra rimta, tačiau medikai rekomendavo pailsėti, – teigė Latvijos rinktinės trenerio asistentas Artūras Visockis-Rubenis. – M.Laksa treniruotėje patyrė traumą, o R.Kurucas vis dar sveiksta po gautos nedidelės traumos.“
Latviams padės ryškiausia komandos žvaigždė 30-metis Kristapas Porzingis. Latvijos ir Lietuvos rinktinių akistata vyks ketvirtadienį 19:30 val.
Latvijos rinktinės kandidatų sąrašas:
Rodionas Kurucas (Mursijos UCAM),
Marekas Mejeris (Klužo Napokos „U-BT“),
Kristapas Porzingis („Atlanta Hawks“),
Davis Bertanis („Dubai“),
Dairis Bertanis (Rygos VEF),
Rolandas Šmitas (Stambulo „Anadolu Efes“),
Klavsas Čavaras (Baku „Sabah“),
Rihardas Lomažas (Klaipėdos „Neptūnas“),
Andrejus Gražulis (Badalonos „Joventut“),
Martinas Laksa (Glivicės „Tauron“),
Marcis Šeinbergas (Manresos BAXI),
Tomas Skuja (Rygos „Zelli“),
Kristapas Kilpsas („Liepaja“),
Karlis Šilinas (La Korunjos „Leyma“),
Artūras Kurucas (Lugo „Breogan“),
Artūras Žagaras (Stambulo „Fenerbahce“),
Kristeris Zorikas („Le Portel“).
Latvijos vyrų krepšinio rinktinėLietuvos vyrų krepšinio rinktinėKristapas Porzingis
Rodyti daugiau žymių