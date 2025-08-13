NBA žvaigždė teisina į lažybas įnikusius krepšininkus: „Pykstate ant jų, bet pagalvokite“

Buvęs „Toronto Raptors“ krepšininkas Jontay Porteris pagarsėjo po to, kai lyga pradėjo tyrimą dėl jo dalyvimo lošimuose manipuliuojant jo paties žaidimu. 2024-aisiais Porteris buvo visam gyvenimui suspenduotas nuo žaidimo NBA.
Šiemet dar du NBA krepšininkai yra kaltinami manipuliavę rezultatus – Malikas Beasley ir Terry Rozieras.
Praėjus beveik metams nuo pirmojo atvejo NBA žvaigždė ir lygos čempionas su „Denver Nuggets“ Michaelas Porteris – Jontay Porterio brolis – pateikė kitą perspektyvą, kaip gali galvoti žmonės, kurie įsivelia į lažybas būdami profesionalūs atletai.
„Jūs pykstate ant jų dėl sporto lažybų, bet pagalvokite – jeigu gali praturtinti visus saviškius sakydamas „Žiūrėkite, statykite 10 tūkstančių už underį, šitose rungtynėse aš suvaidinsiu traumą, atsisėsiu ant suoliuko ir išeisiu po trijų minučių“, jie šiek tiek praturtėja, nes tu tai padarei tik vieną mačą“, – M.Porteris teigė „One Night with Steiny“ tinklalaidėje.
„Tai nėra gerai, bet kai kurie žmonės taip mąsto. Jie ateina iš niekur ir visi jų draugai neturi nieko, ir jie galvoja: „Jeigu iš šitų rungtynių išeisiu po trijų minučių ir visiems sueis underis, mes visi praturtėsim.“
Sporto lažybos nėra legalios visoje JAV teritorije, o tik tam tikrose valstijose, tačiau jau dabar išlenda atvejis po atvejo, kaip lošimai gali daryti įtaką rungtynių rezultatams.
„Visa sporto lažybų industrija yra bloga ir tik blogės, – teigė M.Porteris. – Mes iš tikrųjų gauname mirties grasinimų. Kas yra beprotiškiausia, tu negali išeiti iš situacijos kaip laimėtojas. Jei žaidžiu per gerai, sugadinu dieną žmonėms, kurie statė už underį, jei ne – tiems, kurie statė už overį. Bet kuriuo atveju tu esi kaltas.“
Prieš savaitę lažybų giltinė įsiveržė ir į Lietuvos krepšinį, kai metams dėl galimo dalyvavimo sutartose rungtynėse buvo suspenduotas buvęs LKL krepšininkas Aurimas Urbonas.