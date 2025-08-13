Sezono biudžetą atskleidę „Gargždai“: „Federacija įkalbinėjo žaisti NKL“

Statybų ir įrankių nuomos bendrovės „Hortivita“ vadovas, asociacijos „Pamario turizmo klasteris“ valdybos narys M. Klevinis šiemet gegužę buvo vienas iš viešosios įstaigos krepšinio klubo „Gargždai“ steigėjų, o rugpjūtį jis paskirtas klubo vadovu. Jis sako, kad šios veiklos nelaiko verslu ir neabejoja, jog dabartinei įstaigai seksis geriau nei pirmtakei – 2023–2024 metais iš LKL miesto komanda pasitraukė nesibaigus turnyrui, o ją į lygą delegavusi viešoji įstaiga „Gargždų sportas“ pernai bankrutavo ir buvo likviduota palikusi daugiau nei penktadalį milijono skolų.
M. Klevinis sako, kad ši istorija kartais trukdo, bet nesustabdo dabartinės komandos.
Vadovas taip pat neabejoja, kad, palyginti su praeitimi, Gargžduose profesionalų krepšinį vystyti dabar yra žymiai geresnės sąlygos, nes miestas turi savo areną: Dariaus ir Girėno gatvėje ruošiamasi atidaryti daugiafunkcį sporto centrą, kuriame krepšinį galės stebėti apie 1,4 tūkst. žiūrovų. LKL vakar pranešė, kad šį sezoną turnyre dalyvaus devynios ekipos, o paskelbtame tvarkaraštyje nurodoma, kad „Gargždai“ pirmąsias varžybas žais namuose -– rugsėjo 21 dieną priims „Šiaulius“.
- Esate vienas iš klubo steigėjų. Kas Jus pastūmėjo tokiam žingsniui, kokią organizacijos viziją matote?
- Pastūmėjo naujos Gargždų sporto arenos atsiradimas – atsiradus LKL lygio salei, keli vietos verslininkai kartu su savivaldybe sprendėme – ką daryti? Sutarėme, kad darome LKL komandą. Kalbėjomės ir su keliais potencialiais rėmėjais, domėjomės, ar įmanoma surinkti tokio turnyro komandai reikiamą biudžetą. Išvada buvo – galime tai padaryti, todėl komanda ir atsirado.
- Ar buvo koks nors lygos skatinimas, parama, įkalbinėjimas?
- Paramos nebuvo, bet, žinoma, įkalbinėjimų buvo – juk nedaug Lietuvoje yra miestų, kuriuose yra arenos, tinkamos namų komandoms žaisti. Lygos komanda bent kelis kartus atvažiavo į Gargždus. Ne tik LKL, bet ir Lietuvos krepšinio federacija įkalbinėjo žaisti Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL), bet LKL sąlygos buvo geresnės – už transliacijas siūlė pinigų, apie 100 tūkst. eurų, kai NKL norėjo bent 150 tūkst. mokesčio už dalyvavimą. Be to, LKL yra patogesnė rėmėjams pritraukti – rungtynių transliacijos, reklama.
- Ar buvo kokia nors lygos sąlyga dėl minimalaus klubo biudžeto?
- Žemiausias slenkstis yra 800 tūkst. eurų. Gal taip vadinti ir nereikėtų – gal žaidžiama ir su mažesniu biudžetu, bet tokios sumos reikia norint kažką daryti užtikrintai. Šiandien esame surinkę jau apie milijoną, tai manau, kad pakankamai neblogai turėtume susitvarkyti.
- Turite garantijas dėl to milijono ar tai tik žodiniai susitarimai?
- Jau yra pasirašytos rėmimo sutartys, o ir patys esame sutarę investuoti, yra susitarimas su savivaldybe, kurios finansavimas sudarys 50 procentų, likusią dalį surinktume iš rėmėjų, bilietų pardavimų ir kitų šaltinių.
- Jūs esate verslo žmogus, ar nelaikote avantiūra vadovauti tokiai veiklai – juk sporto vadyba yra specifinė.
- Jeigu klubą laikytume įmonės analogu – ar, kaip verslininkas, matote perspektyvų dirbti pelningai ar bent ne nuostolingai? Mes į tai nežiūrime kaip į verslą, o ir savivaldybė didele dalimi prisideda. Aš į klubą buvau pakviestas tvarkyti finansinę pusę, sportiniai reikalai patikėti Arminui Linkauskui ir Jonui Dumašiui. Apskritai su krepšiniu, išskyrus jo rėmimą, niekada daugiau nebuvau susijęs.
O, vertinant finansus, matau, kad pakankamai gerai ir lengvai susidėliojo rėmėjų ir bendras biudžetas. Iš visų svarstytų variantų LKL scenarijus susidėliojo lengviausiai, buvo daug lygos specialistų prisidėjimų, jie potencialiems rėmėjams pristatė galimybes. Matau ne verslą, o tokios komandos poreikį rajonui. Įdomus aukšto meistriškumo projektas, manau, kad ir bendruomenė bus suburta, ne tik kaip fanai ar verslininkai. Neblogas reikalas išėjo.
- Net ir turint stiprių argumentų – ar netrukdo liūdna praėjusio sezono patirtis? Juk ir gražiausių tikslų siekiant reikia, kad susidarytų balansas.
- Tas šleifas velkasi ne tik kalbant su rėmėjais, bet, kiek žinau, ir renkant žaidėjus. Bet atsiradus vienam kitam stipresniam rėmėjui, kurie parodė pasitikėjimą ir man pačiam garantavus, kad nepamesime komandos ir eisim iki galo siekiant LKL licencijos, kitų nereikėjo labai ilgai įtikinėti.
Mūsų įstaiga negali būti atsakinga dėl pernai apgautų žaidėjų, nors ir sulaukėme tokių klausimų: mes juk negalime to padaryti. Yra neigiamų asociacijų kalbant su agentais ar žaidėjais, todėl gali būti, kad pirmieji metai mums bus sunkesni vien dėl to, kad galėtume įrodyti – galime tai padaryti ir padarysime.
Ankstesnei komandai gal nepavyko ir dėl to, kad jie neturėjo savo bendruomenės, važinėjo žaisti į Klaipėdą, gal ir vadovų klaidų buvo. Įvyko, kas įvyko, nelabai į tą istoriją ir gilinausi. Gal dėl to nemalonaus šleifo komandą mums sekasi rinkti sunkiau nei kitoms, bet stengiamės, darome ir manau, kad, turint tokią gerą areną, pavyks LKL išlikti ilgam.
- Tai Jūsų sąsajos su profesionaliu sportu iki šiol apsiribojo tik jo rėmimu?
- Sakykime, finansiniai pavedimai. Rėmiau ne tik sportą, bet ir daugiau kitokių veiklų. Sakykime, kad krepšinio varžybose niekada nesu buvęs ir nelabai su sportu susijęs.