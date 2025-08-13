Žūtbūtinė dvikova: 16-mečių EČ ketvirtfinalyje - nepralaiminčių ispanų barjeras

Trečiadienio mače pradžioje sėkmingaiau žaidė ispanai, kurie startavo 7:2, tačiau įpusįjus kėliniui mūsiškiai net persvėrė rezultatą 16:15. Vis dėlto paskutinę ketvirčio minutę Ispanija pirmavo 31:22, o jį laimėjo 33:27.
Nors mūsiškių varžovai antrame kėlinyje pirmavo 36:32, įpusėjus jam Lietuva persvėrė rezultatą 37:36 ir pirmavo net 44:39.
Priešpaskutinę kėlinio minutę lietuviai pabėgo 50:43, o po dviejų kėlinių pirmavo 54:48.
Lietuvos U16 rinktinė pirmenybes pradėjo pergale prieš estus (85:65), tačiau vėliau nusileido turkams (74:91). Išplėšus pergalę prieš Izraelį (82:81), aštunfinalyje buvo sutriuškinti šveicarai (92:50).
Tuo tarpu ispanai rimtesnio iššūkio sulaukė tik vieneriose rungtynėse. Be pralaimėjimų žengiantys vieni iš turnyro favoritų lengvai įveikė Sakartvelo (98:73), Vokietijos (82:63) ir Rumunijos (97:72) komandas, o paprakaituoti teko tik grupės etapo rungtynėse su serbais, kurios buvo laimėtos tik po atkaklios kovos (97:95).
Įveikus ketvirtfinalį, mūsiškiai susigrumtų su Italijos rinktine, kuri įveikė ketvirtfinalį sėkmimgai žaidusius prancūzus 76:73.
