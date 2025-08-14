Deividas Sirvydis prieš rungtynes su latviais: „Yra daug taisytinų dalykų“

Lietuviai pasirengimo artėjančiam Europos krepšinio čempionatui cikle kol kas žengia be pralaimėjimų. Pirmosiose rungtynėse Panevėžyje užtikrintai buvo įveikta Estijos rinktinė (89:68), vėliau lengvai buvo nugalėti turkai (90:71) ir kartvelai (77:54).
Latviai kol kas yra sužaidę tik vienerias kontrolines rungtynes, išvykoje pralaimėję italams (75:91). Tai bus pirmoji mūsų kaimynų dvikova jų šalyje šią vasarą, o į rungtynes, kaip praneša Latvijos krepšinio federacija, buvo išparduoti visi bilietai.
„Nesvarbu, kad ir kur mes žaistume – ar namuose, Lietuvoje – mes turime diktuoti ritmą, energiją“, – prieš susitikimą teigė D.Sirvydis.
Rungtynių pradžia – 19:30 val.
– Kokioje stadijoje yra komanda ir kaip pats jautiesi?
– Neblogoje, sakyčiau. Visose tose rungtynėse plius minus pildėme tai, ką norėjome, koks buvo planas prieš rungtynes, tą, ką treniravomės. Aišku, dar tikrai daug tų taisytinų dalykų yra, bet čia yra procesas. Fizinė būklė po truputį irgi kyla į viršų, kaip suplanuota. Visas planas, manau, pildosi neblogai.
– Kas labiausiai džiugina? Kolektyvas, turbūt, susiklijavęs neblogai.
– Taip, viskas gerai, jokių problemų nėra, visi kartu visur puikiai leidžiame laiką. Aikštelėje jokių nesutarimų nėra, vienas kitą, sakyčiau, tikrai neblogai jaučiame. Tik teigiami dalykai.
– Varžovai – latviai. Ko reikėtų iš jų tikėtis?
– Tas faktorius, kad jie žaidžia namuose, yra – energijos faktorius. Nesvarbu, kad ir kur mes žaistume – ar namuose, Lietuvoje – mes turime diktuoti ritmą, energiją ir panašiai. Jie žaidžia savo krepšinį, protingą krepšinį, gal kažkiek panašų į mūsų, tokį lengvesnį. Turime savo planus, detales, ką turime tobulinti – toks ir bus šiandien tikslas.