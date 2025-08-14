Du „Žalgirio“ jaunimo sistemos žaidėjai gavo kvietimus į prestižinę NBA stovyklą

2001 m. prasidėjusi programa dabar jau yra tarp solidžiausių pasaulyje – per visą laikotarpį suorganizuotos net 77 „Basketball Without Borders“ stovyklos 33 skirtingose valstybėse.
Be tobulėjimo krepšinio aikštelėje, stovyklos dalyviai semiasi žinių ir lyderystės bei gyvenimo įgūdžių programose, o taip pat gauna ir tarpkultūrinės patirties, susipažindami su žaidėjais iš įvairių šalių. Į stovyklą iš viso buvo atrinkta 30 vaikinų ir 30 merginų iš visos Europos.
I.Štombergas praėjusiame sezone rungtyniavo tiek RKL, tiek ir NKL lygose, o M.Brnovičius vilkėjo „Žalgiris-3“ komandos marškinėlius bei žaidė RKL A divizione. Juodkalnietis aikštelėje vidutiniškai praleisdavo po 24 minutes, per kurias į komandos kraitį pridėdavo po 7 taškus, po 4 atkovotus kamuolius ir po 1 rezultatyvų perdavimą.
Savo ruožtu I.Štombergas buvo dominuojanti „Žalgiris-3“ komandos dalis po krepšiu – šis rinko net 15,5 taškų ir 8 atkovotų kamuolių vidurkį, dvitaškius mesdamas 62 proc. taiklumu. Abu aukštaūgiai atstovavo „Žalgiriui“ ir Eurolygos „NextGen“ turnyre, kuriame žalgiriečiai tapo čempionais.
Iš Juodkalnijos kilęs žaidėjas turnyre metė po 6 taškus, o geriausią mačą sužaidė prieš „Overtime Elite“ ekipą, prieš kurią surinko net 16 naudingumo balų. Tuo tarpu I.Štombergas geriausiai pasirodė prieš tą pačią komandą, o viso finalinio turnyro etapo metu varžovams sukratydavo po 8 taškus.
Tarp „Basketball Without Borders“ stovyklos alumnų yra ir šūsnis dabartinių žalgiriečių, tarp kurių Deividas Sirvydis, Ignas Brazdeikis, Dovydas Giedraitis, Ąžuolas Tubelis ir Laurynas Birutis.