Įmanomas scenarijus: su K. Porzingio vedama Latvijos rinktine žaisiantys lietuviai vėl susikirsti gali „EuroBasket 2025“ aštuntfinalyje

2025 m. rugpjūčio 14 d. 13:07
Lietuvos ir Latvijos vyrų krepšinio rinktinės ketvirtadienį susitiks pirmą kartą nuo tada, kai užpernai per pasaulio pirmenybes latviai sutriuškino mūsiškius 35 taškų skirtumu.
Latvijos vyrų krepšinio rinktinėLietuvos vyrų krepšinio rinktinėKristapas Porzingis
