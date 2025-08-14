Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Nauja Vyriausybė
Karas Ukrainoje
Lrytas rekomenduoja
Europos burės
#kuriaMES
Korgių lenktynės 2025
Žinios, kurios šviečia.
Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Prenumeruoti
Sportas
Krepšinis
2025 m. rugpjūčio 14 d. 13:07
Įmanomas scenarijus: su K. Porzingio vedama Latvijos rinktine žaisiantys lietuviai vėl susikirsti gali „EuroBasket 2025“ aštuntfinalyje
2025 m. rugpjūčio 14 d. 13:07
Lrytas Premium nariams
Lietuvos ir Latvijos vyrų krepšinio rinktinės ketvirtadienį susitiks pirmą kartą nuo tada, kai užpernai per pasaulio pirmenybes latviai sutriuškino mūsiškius 35 taškų skirtumu.
Daugiau nuotraukų (6)
Latvijos vyrų krepšinio rinktinė
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė
Kristapas Porzingis
Rodyti daugiau žymių