L. Lekavičius turėtų suvienyti jėgas su lietuviu Graikijos klube

2025 m. rugpjūčio 14 d. 13:06
Devynis sezonus Kauno „Žalgiryje“ praleidęs Lukas Lekavičius turėtų vėl keltis į Graikiją. Portalas SDNA.gr skelbia, kad 180 cm ūgio gynėjas artėja prie susitarimo su Atėnų AEK klubu.
Pranešama, jog lietuvio atlyginimas sieks apie 300 tūkst. eurų per sezoną.
Pasak SDNA.gr., L. Lekavičiui beliko praeiti medicininę patikrą – po jos susitarimas su AEK turėtų būti oficialiai patvirtintas.
AEK klube Lekavičius prisijungtų prie kito lietuvio – Mindaugo Kuzminsko, kuris Graikijos sostinės ekipoje rungtyniauja nuo 2023 metų. 
L. Lekavičiui tai būtų antrasis legionieriaus karjeros etapas. 2017–2019 m. jis jau yra rungtyniavęs Graikijoje, atstovaudamas kitam Atėnų klubui – „Panathinaikos“. Kitą sezoną AEK klubas varžysis FIBA Čempionų lygoje.
Praėjusiame Eurolygos sezone šilališkis per 14 rungtynių pelnydavo vidutiniškai po 2,1 taško. Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) per 17 sužaistų mačų gynėjas rinko po 7,2 taško ir atliko po 2,2 rezultatyvaus perdavimo.
