Lietuvos moterų rinktinė ženkliai šovė į viršų naujame FIBA reitinge

Iki tol pasaulyje užėmusios tik 45-ą vietą, lietuvės tarptautiniame reitingė į viršų šovė net per 14 pozicijų ir nuo šiol jame yra 31-os.
Tai – vienas didžiausių šuolių visame reitinge. Už lietuves didesnį šuolį padarė tik penkios rinktinės: Pietų Sudanas (iš 86 į 55), Mongolija (iš 90 į 70), Indija (iš 79 į 60), Nikaragva (iš 108 į 91) ir Iranas (iš 59 į 44).
Be didesnių lūkesčių į pirmenybes vykusios lietuvės grupės etape, vykusiame Bolonijos (Italija) mieste, nugalėjo Slovėnijos ir Serbijos ekipas, bet vėliau patyrė keturis pralaimėjimus iš eilės Italijos, Prancūzijos, Čekijos ir Turkijos rinktinėms, galutiniame reitinge užimdamos aštuntą vietą.
Reitinge pirmauja JAV, antroje vietoje rikiuojasi Australija, trečioje – Prancūzija.